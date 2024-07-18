卓榮泰稱對新核能採開放態度　朱立倫：缺電了別再分新核、舊核

▲朱立倫出席宜蘭銀光敬老眼鏡公益活動，與宜蘭縣長林姿妙合體。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

能源政策受到關注，行政院長卓榮泰昨日表示，2023年至2025年是電廠除役的高峰期，即便核三廠延役，也解決不了三、五年內的缺電問題，政府盼相關電廠如期發展並增加綠能，但對未來新核能技術仍採開放態度。國民黨主席朱立倫今（18日）強調，「現階段台灣絕對缺電」，只要安全的能源都該運用，不要分什麼新核能、舊核能。

卓榮泰昨日與媒體茶敘時表示，討論核能應分為傳統核能和未來新核能，政府對於未來新核能採取開放態度，如果沒有核安、核廢料問題，且各國都能接受，新核能就有任何可能；普遍認為新核能在2030年前後可能會有關鍵技術，若順利台灣可討論適度引進，但此前傳統核能無法解決缺電問題；若新核能可幫全人類解決問題，政府不會置外於新技術。

朱立倫今日受訪時指出，未來這幾年因為AI大廠的設置，需要增加12％的電，這都是經濟部長說的，而現有所有可用的能源，只要安全都應該運用，不要分什麼新核能、舊核能。

朱立倫認為，核二廠及核三廠如果能延役，至少可以解這幾年燃眉之急，應透過立法院的朝野協商，民進黨不要意識形態，否則這幾年缺電受害的一定是全國民眾。

