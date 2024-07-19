台智光案陳重文涉貪起訴　社會局：「受議員高度關心」未簽約

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員陳重文涉以職權施壓台北市社會局，協助台智光公司取得合約，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元；檢察官19日將陳依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。對此，北市社會局表示，本案確實受議員高度關心，但擬委託台智光公司進行監視器系統雲端建置案工程一事，在台智光事件爆發後，暫時未與台智光公司簽約。

社會局表示，「台北市社會局就公托機構監視器系統雲端建置案」因陸續發生托嬰中心監視影像保存不當影響兒保調查，近期如2023年4月間內湖準公托不當對待事件，機構表示監視器遭損毀無法提供，導致本局兒保案件調查受阻，社會局為回應家長期待，且於托嬰中心兒保案件調查時能還原現場狀況，研議從公托機構開始建置。

社會局表示，衛生福利部在2023年12月也開始針對全國公私立托嬰中心研議雲端儲存監視影像之技術設備及運用管理，並於有2024年4月26日預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第五條之一，預計將雲端儲存影像資料入法，以利證據保全。

社會局回應，本案確實受議員高度關心，本局仍本於政策需求辦理，原依2011年台北市政府簽訂之「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，擬委託台智光公司進行監視器系統雲端建置案工程，但在台智光事件爆發後，本局因此事件疑慮，暫時未與台智光公司簽約，若後續產生相關爭議也將交由司法處理，期間配合檢調調查，盼司法勿枉勿縱。