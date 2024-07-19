　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

圖利321萬遭起訴！陳重文染蜂窩性組織炎　暴瘦跛腳押解畫面曝光

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

國民黨台北市三連霸議員陳重文，涉嫌以議員職權，協助電信業者台灣智慧光網公司，施壓台北市社會局，讓台智光取得合約，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元，檢察官19日將陳重文以及台智光人員等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。而北檢提訊陳重文的畫面也曝光，陳重文因蜂窩性組織炎，一臉嚴肅跛腳被押解進地檢署。

陳重文本案被控利用議員職權施壓台北市府官員，護航上市公司台通光電(8011)投資的台灣智慧光網公司，取得台北市警局今年（2024年）的CCTV（閉路監視器）網路傳輸服務標案，預算規模達5億餘元，陳重文涉嫌在全案中取得321萬不當利益。

▲▼北檢就台智光案提訊在押中的議員陳重文。（圖／記者李毓康攝）

▲議員陳重文(右)蜂窩性組織炎，走路有跛腳狀況。（圖／記者李毓康攝）

北檢今年3月14日指揮廉政署搜索陳重文的議會辦公室、約談陳重文等人到案，隔天（15日）複訊後，以陳男涉犯圖利、財產來源不明等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞聲押禁見，但北院法官改裁定陳男交保200萬元。經檢方提起抗告，高院發回北院更裁，北院3月21日傳訊陳重文重新召開聲押庭調查，改裁定羈押禁見。

北院5月召開延押庭，檢方主張陳男在押期間，涉透過律師轉達議員同僚繼續強力質詢台智光案，顯見「神通廣大，仍能遙控事務」。法官調查認為陳重文仍有勾串滅證之虞，裁定延長羈押2個月，並禁止接見通信。

▲▼陳重文北檢報到。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳重文（中）今年3月到北檢時尚未縮一圈的身形。（圖／記者許靖騏攝）

北檢今就台智光案提訊在押中的陳重文，他因蜂窩性組織炎，走路時稍有跛腳狀況，面對媒體詢問案情，陳重文不發一語。陳重文在今年5月被拍到時，已經暴瘦20多公斤縮了一圈，今天再度出現在媒體鏡頭前，似乎又比之前更瘦了一點，因受蜂窩性組織炎所擾，看起來氣色不佳。

台北地檢署偵辦發現，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元。另外董座李慶煌兒子李嘉豪則2度靠內線交易獲利60萬元，檢察官今將陳等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。

ET快訊
一坪60萬！「H型鋼彎曲」地下室照曝　他轟：謀財害命
快訊／智利北部發生「規模7.3強震」
龜記也出事！店員「冷藏安全帽」上層有果汁　店家急聲明
快訊／川普簽名了！　正式接受共和黨提名
陳重文遭起訴　「暴瘦跛腳」畫面曝光
快訊／鄭佩佩逝世！　享壽78歲
快訊／狼師案延燒　蔣萬安鞠躬道歉
日本國腳認「集體性侵女子」　另一男是直播主…選秀前10強
17歲女高中生「爸癌末、媽長腫瘤」！　欠5個月房租無助求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

神技保命畫面曝！騎士挨撞噴飛翻滾多圈　落地完美起身僅擦傷

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝「地下室照」：H型鋼彎了　轟謀財害命

超商有怪怪的大叔！投資男面交50萬　路人報警「助攻」逮車手

圖利321萬遭起訴！陳重文染蜂窩性組織炎　暴瘦跛腳押解畫面曝光

快訊／轎車翻落106縣道邊坡！四腳朝天卡草叢　駕駛離奇消失

27歲女暗夜失足！台南七股九龍橋落水　熱心民眾拉她上膠筏

台智光弊案！圖利業者施壓官員...北市議員陳重文貪321萬起訴

前男友3度跟蹤下班　她拿掃帚反擊遭掌摑「也被判有罪」

追通緝犯追進學校！警健行科大內連開15槍逮3人　車內查獲喪屍菸彈

靈魂接線生jessica上線囉！色鬼害她受不了「還說很開心」

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

神技保命畫面曝！騎士挨撞噴飛翻滾多圈　落地完美起身僅擦傷

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝「地下室照」：H型鋼彎了　轟謀財害命

超商有怪怪的大叔！投資男面交50萬　路人報警「助攻」逮車手

圖利321萬遭起訴！陳重文染蜂窩性組織炎　暴瘦跛腳押解畫面曝光

快訊／轎車翻落106縣道邊坡！四腳朝天卡草叢　駕駛離奇消失

27歲女暗夜失足！台南七股九龍橋落水　熱心民眾拉她上膠筏

台智光弊案！圖利業者施壓官員...北市議員陳重文貪321萬起訴

前男友3度跟蹤下班　她拿掃帚反擊遭掌摑「也被判有罪」

追通緝犯追進學校！警健行科大內連開15槍逮3人　車內查獲喪屍菸彈

靈魂接線生jessica上線囉！色鬼害她受不了「還說很開心」

一買股票就高點？財經網美「那就對了」曝原因：別氣餒出場

台積電、大立光法說曝iPhone 16訂單不增　郭明錤：對蘋果AI恐過度樂觀

紅裙妹大鬧百貨公司！尖叫跳上「金飾專櫃」猛踩　疑因母拒買首飾

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

神技保命畫面曝！騎士挨撞噴飛翻滾多圈　落地完美起身僅擦傷

「芭比快閃店」席捲基隆！桃園「多巴胺視覺展」加碼市集、似顏繪

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

前MVP衛斯布魯克2度被交易到爵士　預計前進金塊聯手約基奇

點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

社會熱門新聞

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

撞擊瞬間曝光！桃園2籃球少年「雙載雙亡」

女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器救了他

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

酒店妹「澎湖15天」賺8萬多　內行揭秘辛：3棟樓被攻陷

曾經的資優生17歲離世　師長教官霸凌逼他走絕路

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

罕見1700萬「突擊梯車」現身台中別墅區畫面曝

警追通緝犯！健行科大內開15槍逮3人　查獲喪屍菸彈

快訊／新北三重男墜地　搶救後不治

快訊／台南牛稠子工寮暗夜火警

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光

可成爆內線　洪水樹家族7人移送

更多熱門

相關新聞

台智光弊案　北市議員陳重文貪污起訴

台智光弊案　北市議員陳重文貪污起訴

國民黨台北市三連霸議員陳重文，涉嫌以議員職權，協助電信業者台灣智慧光網公司，施壓台北市社會局，讓台智光取得合約，台北地檢署偵辦發現，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元。另外董座李慶煌兒子李嘉豪則2度靠內線交易獲利60萬元，檢察官19日將陳等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

談范斯「美國優先」為關鍵起手式　凌濤：他強調不讓孩子上戰場

談范斯「美國優先」為關鍵起手式　凌濤：他強調不讓孩子上戰場

國民黨嗆吳沛憶啃人血饅頭　「幼兒園狼師案發生2年才關心」

國民黨嗆吳沛憶啃人血饅頭　「幼兒園狼師案發生2年才關心」

多名立委收「黑鷹滅青鳥」簡訊　林楚茵報案：下巴可受傷民主不行

多名立委收「黑鷹滅青鳥」簡訊　林楚茵報案：下巴可受傷民主不行

關鍵字：

陳重文國民黨議員圖利監視器

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

LINE發通知！8月停用舊電腦版

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面