圖利321萬遭起訴！陳重文染蜂窩性組織炎　暴瘦跛腳押解畫面曝光

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

國民黨台北市三連霸議員陳重文，涉嫌以議員職權，協助電信業者台灣智慧光網公司，施壓台北市社會局，讓台智光取得合約，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元，檢察官19日將陳重文以及台智光人員等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。而北檢提訊陳重文的畫面也曝光，陳重文因蜂窩性組織炎，一臉嚴肅跛腳被押解進地檢署。



陳重文本案被控利用議員職權施壓台北市府官員，護航上市公司台通光電(8011)投資的台灣智慧光網公司，取得台北市警局今年（2024年）的CCTV（閉路監視器）網路傳輸服務標案，預算規模達5億餘元，陳重文涉嫌在全案中取得321萬不當利益。

▲議員陳重文(右)蜂窩性組織炎，走路有跛腳狀況。（圖／記者李毓康攝）

北檢今年3月14日指揮廉政署搜索陳重文的議會辦公室、約談陳重文等人到案，隔天（15日）複訊後，以陳男涉犯圖利、財產來源不明等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞聲押禁見，但北院法官改裁定陳男交保200萬元。經檢方提起抗告，高院發回北院更裁，北院3月21日傳訊陳重文重新召開聲押庭調查，改裁定羈押禁見。

北院5月召開延押庭，檢方主張陳男在押期間，涉透過律師轉達議員同僚繼續強力質詢台智光案，顯見「神通廣大，仍能遙控事務」。法官調查認為陳重文仍有勾串滅證之虞，裁定延長羈押2個月，並禁止接見通信。

▲陳重文（中）今年3月到北檢時尚未縮一圈的身形。（圖／記者許靖騏攝）

北檢今就台智光案提訊在押中的陳重文，他因蜂窩性組織炎，走路時稍有跛腳狀況，面對媒體詢問案情，陳重文不發一語。陳重文在今年5月被拍到時，已經暴瘦20多公斤縮了一圈，今天再度出現在媒體鏡頭前，似乎又比之前更瘦了一點，因受蜂窩性組織炎所擾，看起來氣色不佳。

台北地檢署偵辦發現，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元。另外董座李慶煌兒子李嘉豪則2度靠內線交易獲利60萬元，檢察官今將陳等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。