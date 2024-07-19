台智光董座涉內線交易！　兒見他被帶走竟急賣股票...少賠954萬

▲台智光電董事長李慶煌的特助兒子李嘉豪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員陳重文涉施壓台北市府社會局，護航台灣智慧光網公司承攬公立托兒所監視系統標、以便自己從中運作牟利，今（19日）被台北地檢署起訴涉犯圖利等罪嫌，台智光負責人李慶煌的兒子李嘉豪同案被起訴涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，原來他趁老爸正被搜索約談、沒人注意他，涉搶賣自家母公司股票避損954萬餘元。

台灣智慧光網的母公司台通光電，是股票上市公司，2家公司負責人同為李慶煌。台智光公司於2011年和台北市府簽訂「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，簡稱台北市光纖BOT案，台智光建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權，期間市府所屬機關就可租用網路服務部分，優先選擇台智光。

陳重文插手北市府公家機關監視系統標案，相中台智光的光纖網路有競爭優勢，於是先利用議員職權，涉施壓台北市府會局決定依台北市光纖BOT案架構，委請台智光建置轄下各公立托兒所監視系統雲端。

接著，陳重文找共犯康立錡掛名負責人，去年（2023年）7月成立立錡雲端公司，要台智光向立錡公司採購公托監視系統雲端所需監視器與相關硬體設備，總價1081萬餘元，卻轉包給康男獨資的維鑛公司去履約，身為立錡實際負責人的陳重文，涉從中圖利自己不法利益達321萬餘元。

本案今年（2024年）3月14日經台北地檢署指揮廉政署拂曉發動搜索約談，陳重文訊後被聲押禁見，李慶煌交保350萬元，但陳重文獲台北地院裁准交保200萬元，檢方提抗告經高院發回北院更裁，同月21日才將陳重文羈押禁見。

檢方之後發現，台智光母公司台通股價在搜索當天出現異常交易，原來是在台通公司擔任老爸董事長特助的李嘉豪，當天上午8點半得知公司被搜索，他沒被約談，卻趁老爸被帶走做筆錄的亂軍之中，急忙賣掉名下的台通股票避損，結果引火上身。

檢方查出，李嘉豪不僅藉由內線交易擬制避損954萬餘元，另在案發前的今年2月18日，趁台通公司將買回庫藏股但消息尚未公布，預先買進台通股票、藉此不法獲利1361萬餘元。

檢方今起訴李嘉豪與台通公司董事陳玉玲、工務部經理石富宇涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，今年4月到案被羈押禁見至今的李嘉豪，將和同樣在押的陳重文一起移審北院。