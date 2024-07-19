台智光弊案！圖利業者施壓官員...北市議員陳重文貪321萬起訴

▲北檢就台智光案提訊在押中的議員陳重文(右)。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市三連霸議員陳重文，涉嫌以議員職權，協助電信業者台灣智慧光網公司，施壓台北市社會局，讓台智光取得合約，台北地檢署偵辦發現，陳重文護航台智光後，再由立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元。另外董座李慶煌兒子李嘉豪則2度靠內線交易獲利60萬元，檢察官19日將陳等7人，依圖利、業務侵占等罪嫌起訴。

檢方表示，至於陳重文與妻子白惠萍，台智光董事長李慶煌、顧問陳豐源等人涉台北市警局網路服務費的貪污，以及千萬元財產來源不明部分，將另外分案偵辦。





▲議員陳重文(右)。（圖／記者李毓康攝）

台智光是由政府主導，由台通光電股份有限公司(8011)等民間公司聯合在2012年間成立，同年與台北市政府簽訂25年的光纖網路基礎建設，後續逐年與北市多個局處簽約，提供機關網路傳輸等服務。

廉政署接獲情資，台北市府原本要縮減市警局2024年度的CCTV（閉路監視器）網路傳輸預算，但台智光卻涉嫌以數百萬元不法利益，透過市議員利用質詢等職權，從2023年12月到2024年1月間施壓市府人員，藉此取得金額較高的5億多元服務合約，而與陳重文關係密切的立錡公司剛好就是台智光的下游包商。

▲台通、台智光董事長李慶煌的兒子李嘉豪涉內線交易等罪遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官黃聖3月間指揮廉政署展開首波搜索行動後，將陳重文聲押禁見，法院裁定200萬元交保，因陳重文獲釋後疑似勾串其他關係人，法院重新開庭裁定羈押陳重文，沒想到陳重文又在5月的延押庭中，自爆看守所仍透過律師遙控其他市議員，繼續強力質詢台智光案。

就在追查貪瀆案件的同時，專案小組根據相關通聯訊息，以及帳冊資料，發現台智光的母公司台通光電，在3月首度遭到搜索前，剛好發布重訊公告買回庫藏股，但董事長李慶煌家族卻涉嫌內線交易提前買賣股票，不法金額逾億元，檢察官發動第2波搜索約談，李慶煌兒子李嘉豪被依違反《證交法》聲押禁見獲准。