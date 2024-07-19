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大陸 大陸焦點 特派現場

陸研發最新頭盔式「PET」　患者可採任意姿勢完成腦部動態掃描

▲大陸醫學團隊研發的新型頭盔式「PET」設備。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸醫學團隊研發的新型頭盔式「PET」設備。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院教授團隊聯合研發全數位頭盔PET（正子斷層造影，下同）設備，相關研究日前發表於國際權威期刊《IEEE輻射與等離子體醫學科學匯刊》上。據了解，患者只需佩戴新式PET頭盔，無需結合CT及核磁共振，不再受地點、環境限制，即可以任意姿勢完成腦部即時動態掃描成像。

《極目新聞》報導，該團隊的全數字（數位，下同）頭盔PET的技術核心是將傳統的PET設備創新性地設計成頭盔形式，實現實時（即時，下同）動態成像。其緊湊的結構和全數字技術，使設備能夠響應更多的γ光子，實現高計數率的數據採集。

人類大腦由數十億個神經元和錯綜複雜的神經網構成，捕捉大腦在自然狀態下的高分辨率活動圖像，對於深入剖析腦內功能和運行機制至關重要。

PET與頭部CT、核磁共振等著重反映大腦剖面結構的設備不同，是唯一可在活體上顯示生物分子代謝、受體及神經遞質活動的新型影像技術。該技術利用不同的放射性示蹤劑來觀察大腦的代謝活動，為研究和治療重大腦部疾病如阿茲海默症、帕金森氏症、癲癇及腦腫瘤等奠定基礎。

不過，傳統PET設備往往需與CT或核磁共振結合使用，藉此重建清晰圖像，且設備體積龐大、無法移動、探測效率低、成本高昂。同時，患者檢查時需平躺並保持靜止，使PET在腦網路和功能研究中的應用受到限制。

全數位PET頭盔採半球形設計，能更加適應頭部形狀，提供更高的立體角覆蓋率，進而探測更多有效數據，實現更高的靈敏度。這一設備可為腦科學研究人員提供探索未知領域的支撐，也為應對高齡化社會中神經退行性疾病的早期診斷、藥物療效監測及新藥開發提供有力支持。

該研究由華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院神經內科張旻教授、核醫學科朱小華教授、華中科技大學生命科學與技術學院數字PET實驗室尼科拉·達森佐教授聯合研發。

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