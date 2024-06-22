女腹痛求診　驚見體內「藏了23年金屬夾」！控告醫院開刀忘取出

▲澳洲一名女性經過20多年才發現，腹中有一個手術用的金屬夾。（圖／達志影像／示意圖）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名女子做完核磁共振（MRI）檢查後，發現體內有一個手術用的金屬夾。醫生發現，這個夾子自從女患者在1997年接受膽囊切除手術後，就一直遺留在她體內，時間長達23年。這名女子如今已對醫院提起訴訟，要求院方賠償。

根據澳洲新聞網報導，2020年12月，澳洲48歲女子納布爾西（Rouba Naboulsi）在進行MRI檢查時，因為發現她體內有一個金屬物體，檢查當場被迫中止。經過調查發現，該金屬物體是一個手術用的夾子，自從1997年她開刀膽囊切除後就被遺留在體內，並在23年間從她的腹部移動到直腸附近。

New from me:



Sydney woman Rouba Naboulsi went in from an MRI. It had to be immediately aborted.



Turns out a metal surgical clip had been left inside of her during a previous surgery.



Doctors believe it was from her gall bladder surgery in 1997. https://t.co/3GQ0LVly6U pic.twitter.com/sWe5HGlNYf — Sarah Keoghan (@sarah_keoghan) June 21, 2024

法庭文件中，納布爾西描述，她大約從2003年起便開始感到腹部疼痛，多次求醫卻未找到病因，到了2020年疼痛加劇，以至於她甚至無法進食。在家庭醫生建議下，她才到醫院進行MRI檢查，這才找出長期疼痛的根源。

醫生告知納布爾西，移除體內金屬夾子的手術費用約為1.2萬澳幣（約新台幣25.9萬元），且手術難度較高、風險也較大。納布爾西表示，「直到現在，我仍然感覺右下腹會疼痛，使我無法彎腰或跪著禱告，而且不能長時間採取坐姿。」於是她決定對先前為她切除膽囊的雪梨西部奧本醫院（Auburn Hospital）提起訴訟。

雪梨西部地方衛生當局則認為，由於納布爾西已生育5名子女，多次剖腹產手術也可能是金屬夾遺留的原因，而且手術時間距今已經太久，難以進行公平審判。新南威爾斯最高法院法官19日裁定納布爾西可以繼續進行訴訟，要求雙方在14天內提交簡短意見書，以利進一步審理。