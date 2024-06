女腹痛求診　驚見體內「藏了23年金屬夾」！控告醫院開刀忘取出

▲澳洲一名女性經過20多年才發現,腹中有一個手術用的金屬夾。(圖/達志影像/示意圖)

記者張寧倢/編譯

澳洲一名女子做完核磁共振(MRI)檢查後,發現體內有一個手術用的金屬夾。醫生發現,這個夾子自從女患者在1997年接受膽囊切除手術後,就一直遺留在她體內,時間長達23年。這名女子如今已對醫院提起訴訟,要求院方賠償。

根據澳洲新聞網報導,2020年12月,澳洲48歲女子納布爾西(Rouba Naboulsi)在進行MRI檢查時,因為發現她體內有一個金屬物體,檢查當場被迫中止。經過調查發現,該金屬物體是一個手術用的夾子,自從1997年她開刀膽囊切除後就被遺留在體內,並在23年間從她的腹部移動到直腸附近。

