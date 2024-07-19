幼兒園案前後任北市長道歉　衛福部長：盼地方積極、承擔多一點

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤。台北市長蔣萬安今（19）日向受傷的孩子與家長鞠躬致歉，並表示「用盡全力去彌補」。衛福部長邱泰源今受訪說，任何一項議題都需要中央地方的協力配合，也希望「地方積極、承擔多一點」，中央會做最好的後盾。

蔣萬安今接受媒體聯訪時回應近日的學童被性侵案。他表示，身為台北市的大家長，他的責任，就是保護孩子，不受傷害。台北市的任何孩童受到傷害，「都是我的責任，我都應該承受，也應該用盡全力去彌補。我身為台北市長，要向受傷的孩子與家長致上歉意」。而台北市前市長柯文哲也坦言市府作為有應檢討、改進之處。

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邱泰源出席衛福部心健司「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」記者會，媒體聯訪時，他重申兒少權法第69條主要是保護受害者，而非加害者，同時為了讓規範更清楚，衛福部會邀集專家學者及媒體方面的代表，與行政部門共同討論。

邱泰源說，任何一個議題中央和地方一定要相互配合，希望「地方可以積極、承擔得多一點」，中央一定會成為最好後盾，公私協力、中央地方合力，對於家長和兒童會有更周全的保護。