不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

▲營養棒。（示意圖／翻攝自潮新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名40歲的娟子（化名）日前聽信廣告，購買號稱「不運動不節食，就可以瘦身」的減肥營養棒，連吃了20天後，發現自己的身體變得容易疲乏、沒食慾、小便很黃。她就醫後發現，轉氨酶高達1340U/L，超出正常人的幾十倍，馬上就住進了感染科病房。

據《潮新聞》報導，娟子先前看到網紅在吃飯前掏出一條「營養棒」，號稱吃下去後，再吃其他食物就不會有負擔，有助於瘦身，讓她相當心動，於是火速網購了兩個月的量，準備迎接苗條纖細的自己。

娟子依照說明書，每天在午餐、晚餐前，都會吃掉一條營養棒，然後再吃正餐。她發現，20天後，體重不但沒往下掉，身體還感覺不對勁，只好前往醫院就醫。

▲娟子本認為，可以藉由營養棒來擁有苗條身材。（示意圖／pexels）

娟子很疑惑，自己上個月體檢肝功能還是好的，怎麼就突然轉氨酶就「超標」了？醫生表示，造成轉氨酶異常升高的原因很多，例如急性病毒性肝炎、慢乙肝急性發作、急性酒精性肝炎、藥物性肝損傷、自體免疫性肝炎等。

醫生進行了詳細的病史採集，娟子既沒有飲酒的習慣，也沒有服用藥物，實驗室檢查顯示，她沒有病毒性肝炎，也沒有自體免疫性肝炎等。感染科醫生再次詢問娟子有沒有服用其他保健品時，她才說出自己每天都在吃「營養棒」，基本證實為「藥物性肝損」。

醫生查看了娟子吃的「營養棒」，發現包裝上連基本的成分說明和廠商資訊都沒有，難以預估這類三無產品對人體健康的影響有多大。娟子停止食用營養棒後，經醫院的保肝治療，目前各項指標已恢復正常，出院回家。

感染科副主任醫師朱國獻表示，藥物性肝損傷就是藥物引起的肝炎，是在服藥的過程中，或是服藥後短時間內出現的肝損傷，「早期發現，早期治療，停用有害藥物，多數人可以恢復，但仍有少部分嚴重的患者發展為肝衰竭而危及生命，近年來，發現一些『保健品』及減肥藥也可能引起肝臟損傷，大家應該要有警覺心。」