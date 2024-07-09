　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

▲▼營養棒。（圖／翻攝自潮新聞）

▲營養棒。（示意圖／翻攝自潮新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名40歲的娟子（化名）日前聽信廣告，購買號稱「不運動不節食，就可以瘦身」的減肥營養棒，連吃了20天後，發現自己的身體變得容易疲乏、沒食慾、小便很黃。她就醫後發現，轉氨酶高達1340U/L，超出正常人的幾十倍，馬上就住進了感染科病房。

據《潮新聞》報導，娟子先前看到網紅在吃飯前掏出一條「營養棒」，號稱吃下去後，再吃其他食物就不會有負擔，有助於瘦身，讓她相當心動，於是火速網購了兩個月的量，準備迎接苗條纖細的自己。

娟子依照說明書，每天在午餐、晚餐前，都會吃掉一條營養棒，然後再吃正餐。她發現，20天後，體重不但沒往下掉，身體還感覺不對勁，只好前往醫院就醫。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

▲娟子本認為，可以藉由營養棒來擁有苗條身材。（示意圖／pexels）

娟子很疑惑，自己上個月體檢肝功能還是好的，怎麼就突然轉氨酶就「超標」了？醫生表示，造成轉氨酶異常升高的原因很多，例如急性病毒性肝炎、慢乙肝急性發作、急性酒精性肝炎、藥物性肝損傷、自體免疫性肝炎等。

醫生進行了詳細的病史採集，娟子既沒有飲酒的習慣，也沒有服用藥物，實驗室檢查顯示，她沒有病毒性肝炎，也沒有自體免疫性肝炎等。感染科醫生再次詢問娟子有沒有服用其他保健品時，她才說出自己每天都在吃「營養棒」，基本證實為「藥物性肝損」。

醫生查看了娟子吃的「營養棒」，發現包裝上連基本的成分說明和廠商資訊都沒有，難以預估這類三無產品對人體健康的影響有多大。娟子停止食用營養棒後，經醫院的保肝治療，目前各項指標已恢復正常，出院回家。

感染科副主任醫師朱國獻表示，藥物性肝損傷就是藥物引起的肝炎，是在服藥的過程中，或是服藥後短時間內出現的肝損傷，「早期發現，早期治療，停用有害藥物，多數人可以恢復，但仍有少部分嚴重的患者發展為肝衰竭而危及生命，近年來，發現一些『保健品』及減肥藥也可能引起肝臟損傷，大家應該要有警覺心。」

ET快訊
鄭文燦拚了！　一次找來「3大咖知名律師」
快訊／身分確認了！　比對齒模「就是唐治平媽媽」
快訊／高中免試入學放榜　「錄取率99.38%」創新高
雙槍殺手棄2車毀證　台南警長認縝密：幾乎沒破綻
周潤發「大腿內側冒2顆大肉球」！　網嚇壞：手臂上盡是包
快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！　恐有致癌+基因毒性
快訊／八方雲集明漲價！　每顆貴0.4至0.5元
波音737「機體異常」急轉降桃機！　178人班機延誤13小時
Jennie室內抽菸！　「吞雲吐霧」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

《房思琪》有聲書竟藏「AV聲」　陸製作公司認了：非常愧疚！

微軟要求「中國員工」9月起只能用iPhone！　禁用Android手機

剛買iPhone就弄丟！他贈拾獲女4千元　反被開口討「5倍酬勞」

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫放無人機跟拍　抓包她「野外偷情」

來自台灣！支付寶「到帳」聲優首次曝光　陸9億人天天聽她聲音

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　眾起鬨來個四人約會

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

《房思琪》有聲書竟藏「AV聲」　陸製作公司認了：非常愧疚！

微軟要求「中國員工」9月起只能用iPhone！　禁用Android手機

剛買iPhone就弄丟！他贈拾獲女4千元　反被開口討「5倍酬勞」

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫放無人機跟拍　抓包她「野外偷情」

來自台灣！支付寶「到帳」聲優首次曝光　陸9億人天天聽她聲音

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　眾起鬨來個四人約會

白宮證實拜登曾「3度會晤」神經內科醫師　否認治療帕金森氏症

瑞豐夜市附近超隱密深夜咖啡！富士山蛋糕超強　最晚供餐到凌晨2點

跟前任都有拍！男友激戰前「詢問錄影意願」　網搖頭：越想越恐怖

近百店恐關門！中山商圈遭檢舉　柳采葳急喊話蔣萬安研擬辦法

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！遭疑打壓工會　振興：個人不當行為

高雄夢時代、統一時代百貨「單一特賣」　Timberland用711元帶回家

林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

全國首見！嘉義市推廣樂齡馬術　榮譽市馬喜添丁

大陸熱門新聞

來自台灣！支付寶「到帳」美麗聲優首曝光

撿到遺失iPhone！她討2.2萬酬勞挨告

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　2人尬到摳牆

《房思琪》有聲書藏AV聲　陸製作公司道歉

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫抓包野外偷吃

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

微軟要求中國員工9月起只能用iPhone　禁用安卓機

28歲女一天防曬乳擦6次　患上佝僂病

CoCo女店員一邊切西瓜一邊吃　公司認了

洪秀柱痛批賴清德「無恥」

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

美感？香港西九「巨屎爆」挨轟

想把撫養權給前妻！父每隔兩三天虐待女兒

洞庭湖決堤　狗狗們「洪水中求生」

更多熱門

相關新聞

吃錯反而發胖！營養師曝減肥時4種NG水果

吃錯反而發胖！營養師曝減肥時4種NG水果

水果富含膳食纖維和維生素、礦物質等多種營養，有益健康，因此很多人減肥時就會想說少吃一點正餐，多吃點水果，但有些水果其實熱量不低，甚至含糖量很高，吃錯反而會讓你減肥失敗。營養師谷傳玲就針對現在正盛產的9種夏季水果，幫你區分出5種減肥時推薦吃的水果和4種NG水果，快來看看你是否吃對了。

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」

孫女改造93歲外婆！多巴胺穿搭秒減齡

孫女改造93歲外婆！多巴胺穿搭秒減齡

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

營養師教減肥吃大餐不發胖2招補救

營養師教減肥吃大餐不發胖2招補救

關鍵字：

減肥營養棒減肥藥杭州浙江

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面