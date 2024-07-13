28歲女「每天一杯手搖」！　血糖超標…多重器衰竭進ICU

▲淼淼每天至少會喝一杯含糖飲料。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江海鹽一名28歲的淼淼（化名）日前睡醒感到頭暈目眩，便前往醫院就診。醫生一看她的血化驗結果，血糖竟嚴重超標，靜脈血糖高達56mmol/L，正常範圍則在3.9-6.1mmol/L。淼淼坦言，自己每天都會喝一杯飲料，自己渾然不知會這麼嚴重。

據《澎湃新聞》報導，醫師表示，淼淼至少近3個月血糖處於很高的水平，而她竟渾然不知，還一度陷入了昏迷狀態，需要緊急搶救。經當地醫院檢查，淼淼這是典型的糖尿病酮酸中毒的現象，如不及時搶救，就有生命危險。

醫師指出，淼淼在救護車上時，整個人處於休克狀態。經多專業專家會診後，醫師綜合認為，淼淼為糖尿病非酮症高滲透性昏迷狀態，同時合併敗血性休克及多重器官衰竭。

瑞金醫院急診科主任毛恩強表示，糖尿病是由於胰島素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高為特徵的代謝病，典型症狀是「三多一少」，多飲、多食、多尿、體重減輕，「淼淼患的是Ⅱ型糖尿病而不自知，渴的時候總想喝點甜的來緩解，如此循環往復，加重了她的病情，而她同時並發的腸道感染，使得原本的糖尿病急症雪上加霜。」

▲醫療團隊幫淼淼進行治療。（圖／翻攝自澎湃新聞）

淼淼住院後，做了相關的輔助檢查及化驗，結果顯示，她的外周血塗片有「綠色小體」，這是一種在危重病人的中性粒細胞中非常罕見的綠色包涵體。

檢驗科醫師說道，「綠色小體」出現後，患者的病死率在58%至68%，多數情況下會在72小時內死亡，「可以說，發現了『綠色小體』就等於宣布病人預後不良的結果，搶救難度很高。」

醫療團隊給予與患者補液降血糖、血管活性藥物支持，抗感染、普通肝素抗凝血後，也決定進一步運用床邊血液淨化－免疫吸附、單膜血漿置換、短時間斷血液濾過三種淨化模式聯合，去除因敗血症所產生的發炎因子。

淼淼透過了EICU的積極治療，生命徵象逐漸平穩。後續也成功拔除氣管插管，整個人逐漸恢復正常。

醫生了解到，淼淼每天至少喝1到2杯果茶或含糖碳酸飲料，也酷愛甜食，再加上平時工作忙，很少運動，大量糖分和添加劑的攝入，導致了她的糖尿病。

瑞金醫院急診科副主任盛慧球提醒，前來急診就診的年輕糖尿病急診患者往往並不知曉自身患有糖尿病的情況，並普遍都有熬夜、喜高糖油膩飲食、飲酒、好靜不好動等不良生活習慣，再疊加一些感染的誘發因素，就有可能發展為敗血症甚至敗血症休克。

盛醫師提醒，「敗血症是一種以感染為誘因，以多重器官功能受損為特徵的臨床綜合徵，可危及生命，一旦出現就需要急危重症專業醫生緊急介入，在臟器功能損害尚可逆轉的時期給予規範治療，方能阻斷其惡化，挽救患者的生命。」