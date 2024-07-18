國民黨嗆吳沛憶啃人血饅頭　「幼兒園狼師案發生2年才關心」

▲吳沛憶緊咬蔣萬安處理幼兒園狼師案不周。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案爆發後，民進黨立委吳沛憶控台北市政府縱容狼師，不思自我檢討還反過來嗆民代，「蔣市府自己沒寫功課，怪別人不夠用力盯他？」，又嗆藍委幫台北市長蔣萬安「洗白」無效。國民黨今（18日）反擊，吳沛憶明明對該起案件毫無作為，卻又不斷再刷存在感，到底是何居心？

吳沛憶批評，台北前市長柯文哲及現任市長蔣萬安任內，台北市政府應作為而不作為，北市府本有機會防止案情擴大，及早勒令狼師停職，北市府的態度卻推諉卸責，只為保護蔣萬安政治前途。

吳沛憶今再與民進黨立委林月琴、勵馨基金會共同召開記者會。吳沛憶指出，去年112年8月的會議上，家長要求看幼兒園的監視器，教育局雖然答應，卻要求在涉案幼兒園陪同和同意下才能看，但幼兒園方顯然有包庇嫌犯和恐嚇家長疑慮，教育局卻要受害者家長跟嫌犯媽媽一起看監視器，這是什麼請鬼拿藥單的安排？

國民黨回應，台北市幼兒園狼師案，令社會感到痛心與不安，不料，吳沛憶今身為執政黨的民進黨與立委卻不顧孩童與家長心聲，為自己的政治紅利不斷造謠，大啃人血饅頭。

國民黨表示，111年發生狼師案的時候，時任台北市議員的吳沛憶對於幼兒園案緘默不語，在議會系統完全查不到對於此案的發言紀錄；如今，吳沛憶當上立委後，才不斷張牙舞爪指責北市府，以政治口水消費幼童悲劇，請問吳沛憶有何居心？

國民黨表示，北市府在接獲報案後便積極應對，包括重罰嫌犯與園長並廢止幼兒園營業登記；北市府教育局也與時任議員的徐巧芯於112年8月接到家長的投訴後召開協調會，讓孩童家長一對一確認監視器內容等；立法院也已三讀通過由國民黨團提出《兒童及少年性剝削防制條例》條文，加重刑責，請民進黨停止進行惡意的政治攻擊，呼籲朝野政黨應該一起努力，共同推動更完善、更有保護力的兒少法案。