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17歲女高中生「爸癌末、媽長腫瘤」苦撐家計！欠5個月房租無助求救

▲17歲女孩因父母重病獨撐家計，如今因積欠5個月的房租只能求助外界。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

▲17歲女孩因父母重病獨撐家計，如今因積欠5個月的房租只能求助外界。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園一名17歲的女高中生小婉（化名），因父親阿漢（化名）罹患兩種癌症（齒額癌末期和淋巴癌二期）、母親阿穎（化名）脾臟腫瘤臥病在床，導致她小小年紀就必須獨自撐起整個家庭。然而，龐大的經濟壓力仍讓家庭積欠5個月的房租，只能求助外界，盼能度過難關。

「愛的延續公益協會」分享一起求助案例，阿漢曾經是一名廚師，但因病體虛弱，現在只能在餐廳洗碗或在工地擔任小工，加上低收入補助，勉強維持全家的溫飽，但他也對家庭的困境感到無助和愧疚，尤其是對於妻子阿穎的病情，常常只能無力地坐在客廳流淚。

▲17歲女孩因父母重病獨撐家計，如今因積欠5個月的房租只能求助外界。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

愛的延續公益協會指出，阿穎原本是一位家庭主婦，照顧著雙腳截肢的公公和兩個女兒，但今年初起，她突然高燒不退，並時常劇痛，經過醫生檢查後得知是脾臟長出腫瘤，但因為手術費用高達12萬元，家庭無法負擔，因此她只能在醫院依賴抗生素和止痛針緩解脾臟腫瘤的劇痛。

面對父母長年受病痛折磨，小婉盡力扛起家庭的重擔，她在放學後打工，暑假則盡量多排班，雖知道自己還無法幫媽媽籌到手術費用，但她仍然堅持，只有在家裡沒人的時候，才敢躲在房間裡大哭。

▲17歲女孩因父母重病獨撐家計，如今因積欠5個月的房租只能求助外界。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

愛的延續公益協會表示，小婉的妹妹目前在醫院充當24小時看護，陪伴著媽媽，而體弱的爸爸則四處尋找打工機會，以求維持基本的生計，但龐大的經濟壓力仍讓他們積欠了5個月的房租。為此，協會在接獲小婉的求助訊息後，決定讓阿穎夫婦放心接受治療並提供資助，也希望這份承諾可以撐起這個家庭，守護孩子的未來，呼籲社會善心人士伸出援手，助他們度過難關。

▲17歲女孩因父母重病獨撐家計，如今因積欠5個月的房租只能求助外界。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

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