狠父載兒上陽明山輕生　爺爺悲傷領車...副駕駛座留奶瓶、麵包

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

新北市三重昨（9日）發生一起人倫悲劇，42歲廖姓男子疑似與43歲劉姓妻子疑似為了經濟、教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺死妻子，開車載著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。廖男父子遺體今日在二殯相驗，初步研判父子皆為窒息身亡。稍早，廖男父親至北投分局領回兒子休旅車，車上還留有廖男幫兒子準備的奶瓶、麵包，後座也有兒童安全座椅。

▲廖男車內副駕駛座上還留有奶瓶、麵包、礦泉水、提神飲料等物。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

警方初步調查，廖男9日中午12時50分左右，疑似與妻子為了經濟問題、幼兒養育問題爆發口角，憤而持刀朝妻子猛砍7刀，下午1時15分獨自開車外出後又折返，下午1時27分抱著兒子再度離家，於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，一個多小時後父子倆陳屍車內；鄭姓岳母9日傍晚5時許返家，發現女兒陳屍浴室，趕緊報警處理，全案才曝光。

據了解，42歲廖男與43歲劉女於2023年3月結婚，今年1月生下兒子，雙方原本在南港不同科技公司上班，不料，劉女卻因懷孕遭公司資遣，廖男2023年底也遭裁員，一家人頓失經濟來源，靠著雙方父母接濟過活，但親友都表示女方家中經濟狀況很好，且夫妻倆互動也沒異樣。

檢方相驗結束後，廖父趕抵北投分局領回兒子的休旅車，由於昨晚警方一心想救出男嬰，情急之下徒手用警棍打破車窗，因此廖男右側車窗破裂，副駕駛座還留有廖男幫兒子泡好的奶粉、麵包、礦泉水、提神飲料、黑芝麻粉等，後座也有兒童安全座椅及一些雜物。



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