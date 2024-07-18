花若盛開蝴蝶自來　李啟維：重視原生物種活化自然生態

▲台南市議員李啟維，邀請原生植物協會陳世揚理事長，在台南市議會一樓簡報室舉辦一場「花若盛開蝴蝶自來，重視原生植物活化自然生態」專題演講座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員李啟維18日上午10時30分許，邀請原生植物協會陳世揚理事長，在台南市議會一樓簡報室舉辦一場「花若盛開蝴蝶自來，重視原生植物活化自然生態」專題演講座談！受邀參加政府相關和民眾都讚不絕口受益良多！

陳世揚會長表示，非常感謝台南市農業局的邀請，讓他有機會和大家探討原生植物的重要性，分享在一些地方推廣的經驗，例如原生物種保護得宜，自然生態就豐富成為珍貴資產，他們也呼籲政府應在公園或行道樹種植在地原生喬木，住家庭院綠美化也應種原生植物，如此一來將有意想不到豐富自然生態產生！

農業局簡任技正吳明彬表示，聽了陳會長生動活潑深入淺出精闢分析演講之後，讓他們更了解原生植物對生態平衡的重要性，他們會更積極來推廣，工務局公園林科長表示，台南市的公園行道樹確實種了很多外來種，造成很多維護上的困擾，這方面實在值得檢討改進！

李啟維議員表示，台南是熱帶氣候又靠近海邊，綠化相對重要，台灣在日治時代因各種資源需求，引進很多外來樹種，一直到國民黨時代濫墾濫伐破壞水土保持，為求綠化效果，引進生長快速外來樹種，造成生態衝擊和意外發生，解決之道應做好體檢配套，逐步更替在地原生樹種！

李啟維議員說他長期觀察結果，台灣雖然不大，但是地形高低起伏變化很大，中低海拔原生樹種也不一定適合種植在台南，海邊有海邊在地樹種，例如苦楝、雨傘樹大葉欖仁、粿葉仔樹黃槿、鹿仔樹構樹，這些樹種在台南隨時都可看見，又充滿兒時記憶，和我們台灣人生活息息相關，有講不完的故事，很適合行道樹、公園種植！

李啟維議員說，上帝賞賜每個國家都有它獨特的物種，保護原生物種拯救地球已是普世價值，一個城市的進步不一定是豪華的硬體建設，而是對原生自然環境有多少保護，做好綠化城市自然偉大，台南在這方面還有很大進步空間！