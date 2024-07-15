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動漫、霹靂布袋戲Coser競艷　南投首辦Cosplay秀

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局為活化文資熱點，今年夏天至年底每周都在南投縣文化園區（南投市武德殿）舉辦不同的主題活動，上周末首次於南投縣文化園區舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」，鼓勵Coser愛好者一起秀出自我，吸引來自北中南各縣市民眾報名參加，共入選26組。

活動於13日登場，除邀請知名Coser Mr.G、鼬鼬及南投高中漫研社老師鄒修宏擔任評審，每位入圍參賽者也都精心打扮，原汁原味呈現動漫及霹靂布袋戲裡面的角色，吸引民眾現場搶拍，主辦單位也邀請未參賽民眾到現場參與「最佳人氣獎」票選活動；縣長許淑華特地出席，縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲等人也都到場共襄盛舉。

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，本次活動藉由Cosplay方式行銷南投武德殿歷史建築，藉著年輕的Coser熱情展現自我、帶領民眾走進南投歷史建築文化資產場景，並透過現場攝影師以不同的角度發現武德殿之美，共同行銷南投之美；縣府文化局說明，本次活動不僅是視覺的盛宴，也藉由不同方式行銷南投及歷史建築，在炎炎夏日能體現不同風貌與趣味，以及真實與虛幻交錯的時空氛圍，體驗屬於南投的多元文化資產。

▲南投縣政府活化文資熱點武德殿，首度舉辦「FUN一夏！Cosplay．Show」活動。（圖／南投縣政府提供）

林儒暘指出，縣府在武德殿舉辦Cosplay走秀活動，是地方傳統與新世代文化的結合，希望透過嶄新的文化元素吸引更多年輕族群認識南投，讓南投成為創新且有活力的城市；張嘉哲也推薦暑假期間每周在武德殿的活動都非常精彩，歡迎民眾踴躍參加。

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