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南投縣辦理台韓創生交流活動　AI即時翻譯分享雙方農村活化藥方

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府舉辦的「2024台韓創生交流」活動於今天登場，與由創生團體及大學教授組成的韓國代表團，就台韓都面臨「都會集中發展、農村人口流失老化」的問題，相互學習了解熱烈分享台韓農業政策等議題，期盼未來能有更多的交流互動。

南投副縣長王瑞德邀請南投縣青農、商圈代表及縣府計畫、農業、觀光等業務負責同仁參加本次活動，並與南投縣青農聯誼會長連晏瑩分別致贈茶葉等紀念品給韓國代表團，韓方由首爾市立大學城市工學系教授鄭石代表接受，也回贈王瑞德紀念品；而縣府最新導入的AI即時翻譯軟體，在此次迎接韓國城市團體來訪時派上用場，為雙方溝通交流提供便利、即時的翻譯。

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供）

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供）

韓國代表團於會中介紹該國因面臨少子化及農村人口外移，勞動力高度依賴外國勞工等問題下，為解決人口及地區消亡問題，最近正於政策上積極培育青年農業人員及建立智慧農業基礎、改革農業人員教育，利用智能科技重新調整空屋率高、亟待振興的農村環境跟資源的具體作法，希望能創造出更多的產業發展、通過農村生活經驗增加關係人口等，並朝保住22%年輕人留在農村的目標努力。

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供）

▲「2024台韓創生交流」活動聚焦活化農村，南投縣政府導入AI即時翻譯促進與國際交流成效。（圖／南投縣政府提供）

南投方面則由縣府計畫處長邱紹偉簡報，分享縣府以三大主軸、十大願景來推動各項縣政，以及各項重點工作、青農返鄉、食農教育等成果；尤其為推廣觀光與農業活動，南投縣舉辦燈會、巧咖節、日月潭泳渡、世界茶業博覽會等等大型活動，吸引很多遊客前來參加，參加人數及商機屢創新高，歡迎將來有更多韓國朋友們到南投旅遊觀光，品嚐南投美食。

邱紹偉亦指出，AI即時翻譯的應用，展現南投縣對國際交流的高度重視與創新精神，更大幅促進該縣與國際間文化、經濟交流成效；王瑞德表示，韓國經驗值得南投借鏡，也縣長許淑華推動智慧城鄉計畫、鼓勵青農返鄉，打造永續宜居城市的目標不謀而合，希望未來能持續類似交流，來進一步促進韓台兩地農村經濟活化與提升。

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