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大陸 大陸焦點 特派現場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

記者許力方／綜合報導

一段18秒影片最近在網路引發爭議，有女地勤人員在搬運飛機卸下的乘客行李時，在樓梯連接通道直接將行李箱全部往下扔，行李箱一個一個翻滾跌落底層，乘客當場看傻眼，錄下全程PO上網。對此，國泰航空回應，經調查證實地勤服務商的一名員工涉及此案，已經將她調離相關崗位。

瘋傳的影片顯示，機場停機坪有一名身穿國泰航空螢光背心的女地勤，綁著馬尾、戴著墨鏡，正在把飛機上的行李卸下，只見她拖著6個行李到樓梯通道轉角處，提起一個就帥氣地往下扔，甚至雙手各一個推落樓梯，行李箱翻滾彈跳後堆疊在底層，讓大批網友看傻眼，痛批「不想工作就回家啊，挺好」、「不准開除，先把賠償給了再說」、「基本上都是這樣，只是我們看不到」、「這就是機械取代人工的最終原因」。

▲▼女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職。（圖／翻攝微博）

▲▼女地勤暴力扔行李箱。（圖／翻攝微博）

▲▼女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職。（圖／翻攝微博）

PO文的何姓女子受訪時表示，14日前往機場送友人離開香港，結果友人在候機室碰巧目擊女地勤扔行李的現場，她痛批，每一件行李很明顯都翻了好多個跟斗，堂堂一個大機場，沒有行李輸送帶就算了，「我明白地勤人員辛苦，但老實講，我們都沒想到我們的行李被人這樣對待。」

對此，國泰航空企業事務部18日向媒體證實，有接獲網路上流傳的影片，並隨即展開調查，經證實，為地勤服務供應商的一名員工涉及此事，該員工已被調離相關職位，等待進一步調查結果，國泰就事件向受影響的旅客致歉，未來將責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，確保不會有類似事件發生。

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