女網友遭囚禁逼債！韓國男匯10萬美金衝台灣救人　結局超心碎

▲韓國籍張姓男子昨天搭機來台，晚間欲進入桃園市某社區欲尋人遭攔阻，桃園警分局人員到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名韓國籍張姓男子昨（4）日晚間欲進入桃園市桃園區某社區尋人，但因語言不通遭攔阻，桃園警分局據報派員到場協助，韓籍張姓男子聲稱，有台籍女網友聲稱因為被追債，希望能借款周款，他不疑有他借出10萬美金（折合台幣約324萬），未料女網友又聲稱被債主控制行動，因此緊急搭機來台援助。員警根據張男提供住址與身分證照片等資料巡查，確認都是偽造的，社區管委會也說沒這名女子住戶，張男得知被詐騙後恍然大悟，隨即搭機返回韓國。

桃園警方表示，昨天晚間8時許接獲通報，龍安派出所轄區某社區傳出外籍人士尋人事件，龍安派出所警員陳展源、謝宗燁與警專實習生張唯靖等3人立即到場協助。社區警衛告訴警方，韓籍張姓男子打算進入社區找人，但因語言隔閡無法溝通，僅知他要找一名女子，因為先前借給對方美金10萬元，但社區內根本沒有這名女子，員警透過英語與手機翻譯溝通。

▲桃園警分局員警幫忙韓籍張姓男子確認該社區並無女網友居住，確認係詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男聲稱，今年透過網路認識一名台灣籍女網友，日前說遭人追債希望他能借錢周轉，並提供其中華民國身分證照片，他不疑有他匯出10萬元美金，昨天詢問何時還款時，女網友說目前遭債主控制行動，他大吃一驚立即搭機趕到台灣，根據女網友提供位於桃園市桃園區之地址前往救人。

員警查閱相關資料，發現該女子身分證照片係網路抓圖，證號等資料均為假造，提供地址經過確認該社區並無該女子．明顯係詐騙集團詐騙伎倆，員警將張姓男子帶回派出所，經由警員李承晉與實習生張唯靖配合韓語通譯與其詳細溝通，確認張男被詐騙，經過說明後恍然大悟，隨即搭車前往桃園機場搭機返韓國。