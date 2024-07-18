來台依親賣北韓「萬壽台」畫作　畫廊負責人涉《資恐》遭約談

▲檢調偵辦殷姓陸籍男子涉嫌在台兜售北韓萬壽台畫作資恐案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

殷姓大陸籍男子涉嫌從2017年起在高雄市區經營畫廊，對VIP客戶兜售北韓「萬壽台創作社」的畫作，雖然「萬壽台創作社」的作品在世界享有名氣，但因北韓發展核武，早已被聯合國列為制裁對象，台北地檢署指揮調查局展開搜索約談，後續將釐清殷男兜售的畫作來源以及買家身分，訊後依《資恐防制法》交保30萬元，併限制出境出海。

「萬壽台創作社」是北韓官方成立的藝術工作室，找來北韓各地上千名藝術家，專門為國家創作各類藝術品，這些藝術家雖然只是領薪水的公務員，但都在當地屬於頂尖能人，加上有北韓官方保證書，流通稀少，在世界上仍具有相當吸引力，也是北韓官方外匯收入來源之一。

為了制裁北韓發展核武，並阻絕資金流入北韓，聯合國安理會在2017年8月5日決議，將萬壽台創作社列入制裁名單，法務部也在同年8月15日跟進，將萬壽台創作社列為制裁對象，禁止任何形式的資助行為。

但調查局新北市調處卻接獲民眾檢舉，在高雄市鼓山區1間畫廊參觀時，負責人私下詢問是否對北韓萬壽台有興趣，檢調獲報後展開蒐證，鎖定畫廊登記負責人是以取得身分證的陸配，實際負責人是近年常以依親名義來台的殷姓男子，且有旅行北韓的紀錄，因此在17日展開搜索約談。