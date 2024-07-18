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中國游泳隊10天接受近「200次藥檢」　營養師怒發文：沒辦法

▲巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國游泳隊先前前往法國多維爾，進行巴黎奧運的賽前適應訓練。中國游泳國家隊營養師于良18日發文表示，游泳隊前往法國10天，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織（ITA）查了近200次。

據《澎湃新聞》報導，于良18日在社群平台發文表示，「來法國正好10天，這10天裡，我們31名運動員除了訓練、調時差，還累計接受ITA接近200人次的興奮劑檢查，平均每天接近20人次，每人平均接受5到7次的檢查。」

▲▼于良發文。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲營養師于良發文。（圖／翻攝自澎湃新聞）

他說道，「這幾天下來我和幾個檢察官也都混熟了，其中一個和我說，你們查的確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計劃，我不敢想像中國運動員和你們工作人員的配合度這麼好，如果換做其他隊伍，你知道我說的是誰（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了。」

于良還無奈地表示，早上6點還沒睡醒，就要去接受藥檢，中午午休也要檢查，晚上9點多也要，只能在飯店大廳的沙發上休息，還要熬到大半夜……。」

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲2023年中外游泳選手接受興奮劑檢查次數對比。（圖／翻攝自微博）

報導指出，事實上，過去一年時間，中國游泳選手接受興奮劑檢查次數遠超過國外運動員。根據世界泳聯公佈的2023年興奮劑檢查數據顯示，「蛙王」覃海洋、「蝶后」張雨霏和「棒棒冰」李冰潔三位「泳士」接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於4到5位外國奧運冠軍的總和。

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲▼張雨霏在2020東京奧運奪得2金。（圖／翻攝自微博）

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

數據指出，張雨霏去年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查；覃海洋的興奮劑檢查數字達到46次，包括24次賽外和22次賽內；李冰潔則接受了42次興奮劑檢查，含24次賽外和18次賽內。

此前，就23名中國游泳運動員2021年食品污染致陽性事件，世界反興奮劑機構進行了調查，瑞士獨立檢察官埃里克‧科迪爾在提交的報告中表示，世界反興奮劑機構對此事的處理「無偏頗」，當時沒有對中國反興奮劑機構的決定提起上訴「毫無疑問是合理的」。

▲中國蛙王覃海洋。（圖／翻攝自微博／覃海洋）

▲中國蛙王覃海洋。（圖／翻攝自微博／覃海洋）

前國際奧委會委員、世界反興奮劑機構創始主席龐德近日表示，如果美國在對中國游泳選手食品污染事件調查中有越界行為的話，可能會面臨失去奧運會舉辦權的風險。

龐德16日表示，任何希望參加國際賽事的國家（地區）都必須遵守反興奮劑規定，而美國啟動《羅琴科夫反興奮劑法案》調查中國選手顯然沒有遵守規定，因此可能失去奧運舉辦權。

龐德推測，世界反興奮劑機構要採取的措施之一是，將此事移交給合規審查委員會，如果上了聽證會，「他們會宣布美國『不合規』，這將意味著他們無法舉辦奧運會。」

報導指出，鑑於2028年奧運會舉辦城市合約已經簽署，且後續規劃已經到位。龐德預計，國際奧委會有可能會推遲確認鹽湖城成為2034年冬奧會舉辦地。

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