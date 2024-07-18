外遇夫失聯25年「分遺產才回來」　妻心寒放生了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）指控丈夫阿輝（化名）婚後外遇、嗜賭，拋家棄子失聯長達25年，直到長輩過世才回來分遺產，拿到遺產之後又馬上消失無蹤，如今孩子們都已經長大了，她也不想繼續忍下去，因而決定向士林地院訴請離婚，並獲得法官裁定准許。

▲阿鳳隱忍多年，最終決定與丈夫阿輝離婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿鳳在判決書中主張，婚後全靠她賺錢養家，丈夫阿輝外遇不斷，還時常在外賭博，到處借錢卻要她來償還，後來甚至直接拋家棄子，完全消失無蹤，與家人失聯長達25年，這段期間她與孩子們生活在被人討債的恐慌中，阿輝則連一通關懷電話也沒有。

阿鳳繼續說道，阿輝直到公公過世才回來分遺產，當阿輝得知失蹤人口無法辦理繼承遺產，立刻向她與孩子們（此時已經成年）懺悔，希望撤銷協尋，沒想到遺產一拿到手，阿輝就又消失無蹤，後來孩子們提告並獲得法院裁准免除對阿輝的扶養義務，她也決定向法院訴請離婚。

阿輝透過程序監理人表示，他因為長期臥床，意識間斷清醒、無法表達，對於阿鳳的主張及請求沒有意見，請法院依法審酌裁判。

士林地院法官認為，阿輝婚後沉迷賭博，積欠賭債、失蹤多年，他為了繼承遺產返家，卻又在拿到遺產之後消失，直到阿鳳接到社會局通知，才知道他已經臥病在床，可見他不僅長期離家未扶養子女，還惡意遺棄妻子，最終裁定准許阿鳳的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。