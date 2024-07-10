快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！SBL假球收押235天　爸籌50萬救子

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆隊15名球員爆打假球、簽賭，被依違反《運彩條例》等罪起訴，前球員柯旻豪案發遭羈押至今已235天。日前他以「想老婆、家人」等理由請求交保，原被士林地院裁定自7月2日起延長羈押2月，今（10）日法院開庭，合議庭考量主要證人詰問完畢等，當庭准以柯旻豪50萬交保，並限制住居、出境出海，稍早柯爸也籌錢來替愛子辦保。

▲收押235天的柯旻豪10日法官當庭諭知50萬交保。（資料圖／記者黃宥寧攝）

上月17日士林地院對柯旻豪續押與否開庭時，柯當庭告訴法官「羈押很久，真的很想老婆、家人」希望可以用50萬交保，也保證不會與共同被告見面、準時到法院，法院禁止事項也會遵守」。當時士林地院認為仍有勾串共犯或證人之虞，故仍應禁止接見通信，應自7月2日起延長羈押2月。

▲10日晚間7時許柯旻豪父親帶50萬替愛子辦交保。（圖／記者黃宥寧攝）

不過士林地院今（10）日下午開庭，合議庭認柯旻豪雖犯嫌重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞之羈押原因雖仍存在，然主要證人已詰問完畢，被告及其辯護人也無相關證據請求調查，無羈押必要，考量柯所涉刑責，及其身分、地位、經濟能力等因素，准以新台幣50萬元具保停押，並限制住居、出境、出海。

晚間7時許，柯旻豪的父親帶著50萬現金急匆匆地趕到法院辦理交保手續，柯旻豪終於卸下腳鐐和手銬，重獲自由。面對媒體的提問，他選擇保持沉默，並未做任何回應，在這一刻，其阿姨緊緊牽著他的手，迅速上車離開現場。