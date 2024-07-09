淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

▲一對相差18歲情侶於新北市淡水捷運站穿堂上演「活春宮」遭目擊者錄下。（資料圖／記者戴上容翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一對情侶為尋求刺激，利用凌晨於淡水捷運站穿堂脫衣野戰，52歲蔡姓女友以蹲跪方式替34歲曾姓男友口交，再換男友賣力衝刺，結束後騎車離開。孰料全程遭目擊者錄下上傳網路，警方也循線查獲2人，依法函送偵辦。士林地院審結，依共犯公然猥褻罪，各處拘役10日，可易科罰金1萬。

去年10月間凌晨，蔡女與男友止不住慾火，先由曾男裸露下體，女方賣力「吞吐」，男生再將女生轉過來賣力「老漢推車」，以為神不知鬼不覺結束一段活春宮，孰不知已被目擊民眾偷錄上傳網路。

警方進行網路巡邏時發現側錄影片，調閱監視器展開調查。從事美容行業的蔡女與保全男友到案稱，當天剛約完會，捷運站離住家僅15分鐘車程，當下「忍不住想搞浪漫、刺激一下」。

檢警認2人均坦承不諱，根據側錄影片、監視器畫面等，依公然猥褻罪將這對相差18歲的情侶起訴，並向法院聲請簡易判決。

法院審理時2人均認罪，法官審酌2人明知捷運淡水站穿堂為公眾場所，卻在該處公然性交行為，不僅破壞社會秩序及善良風俗，也缺乏自重及尊重他人觀念，實屬不該。

考量2人犯後坦承犯行，深具悔意、無前科，曾男稱大學畢業、從事保全，月收3萬5000元、未婚；蔡女從事美容師、月收1至2萬，離婚、需扶養2名孩子等，依共犯公然猥褻罪，各處拘役10日，可易科罰金1萬。