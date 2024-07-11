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社會 社會焦點 保障人權

新北男「點火去晦氣」全身燙傷！　保險公司：故意行為不賠...結局曝

▲桃園市尹姓男子去年7月間持打火機焚燒農用三輪車，險將附近住宅燒毀；相隔四日又以相同方式焚燒雜草紙張，差點焚毀鄰近車輛與住宅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市吳姓男子為去晦氣在家以酒精點燃卻意外打翻致全身起火，保險公司認其行為故意拒理賠慘挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名吳姓男子「過火去晦氣」在家點燃酒精燈，不慎打翻後全身起火，導致頭頸部、胸腹、背部及四肢2至3度燒傷，送醫入住61天，他出院後向保險公司請求理賠，保險公司卻以「故意行為」拒賠，吳男一氣之下告上法院。法官勘驗影片，發現事故當下無法預見會發生意外，判保險公司須賠168萬544元。

吳男主張，他於2022年7月26日在租屋處發生燒燙傷意外入住醫院，出院後交齊證明文件交給保險公司，但保險公司卻以故意行為造成傷害，構成除外責任，拒絕給付，決定一狀告上法院。

保險公司抗辯表示，據契約約定，被保險人故意行為（包括自殺及自殺未遂）所致的疾病或傷害而接受手術或住院診療者，不負給付各項保險金責任。

保險公司還提出吳男理賠申請書佐證，吳在申請書中表示「用電土測試燃點做新型烤肉發生意外」，於事故當日馬偕醫院病歷則記載「在家酒精燈打翻後全身起火」，另當天公司、警察訪查結果，警察也說是吳男自己點燃酒精燈，足見吳男對於事故發生供述不一，發生過程容有諸多疑義，且吳男所稱為了「過火」而點燃電土的動機缺乏邏輯，對於電土是由何人準備、拍攝影片等過程，也與證人描述不同，很難認定意外而給付。

況且，「電土」主要成分為碳化鈣，具備相當危險性，雖然吳某可能不是故意要引發火災來造成傷害，但他的行為本身已經有很大的風險，而他對這個風險沒有採取任何防護措施，因此應該對結果負有一定的責任。

法官勘驗吳男提出點火受傷的過程錄影光碟發現，他當時將俗稱為「電土」碳化鈣鋪置於地板上，蹲在電土旁，手持噴火槍點燃電土，卻於點燃瞬間，不慎遭火勢燒及身上所著之衣褲而全身著火，馬上站起恐慌奔逃，不斷高喊「救一下！救一下！」，廖姓同學立刻撥打119，足見吳男是在點火過程中遇到，不是因為疾病而引起的突發意外事故，符合保險契約中對「意外傷害事故」的定義。

法官認為，根據影片無論其點燃電土的動機是「過火去晦氣」、「烤肉」還是其他原因，電土是誰準備的、拍攝影片的設備是由誰提供的等細節問題，都不影響吳男在點燃電土的過程中，意外被火燒傷的客觀事實；而保險公司也未能提供證據來證明事故符合契約中的免責條款，認吳男要求全額支付保險金請求有理，判保險公司須賠168萬544元。

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