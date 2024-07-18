企業回饋社會　帝寶工業捐贈南消1300萬元化學消防車

▲帝寶工業股份有限公司，18日捐贈台南市消防局新營消防分隊化學消防車1輛，由市市長黃偉哲代表接受捐贈，並回贈感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



帝寶工業股份有限公司，18日捐贈台南市消防局新營消防分隊化學消防車1輛，由台南市市長黃偉哲代表接受捐贈，並回贈感謝獎牌。



帝寶工業股份有限公司為知名車燈製造商，奉獻社會不遺餘力，過去曾捐贈紅外線熱顯像儀、救護車及災情勘查車給消防局，現在又捐贈化學消防車給新營消防分隊，提供消防人員進行各式災害搶救，該車駕駛室有通過ECE-R29碰撞測試，也包含多項安全行控系統，具備行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全，車上配有CAFS壓縮空氣泡沫混合系統，特別適用於油類火警或化學災害，隨車裝備也配備了五用氣體偵測器、電動排煙機、新型熱顯像儀、各式電動破壞器材及第二預備電源系統等先進救災利器，總價值逾新台幣1300萬元，著實提升消防分隊之救災能量，增加救援效率。

帝寶工業股份有限公司執行長許叙銘表示，取之於社會，用之於社會，對於企業社會責任責無旁貸。面對詭譎多變的火場環境，如可運用現今科技讓消防人員順利搶救災害，降低人民財物損失，保障消防搶救人員生命安全至關重要。



台南市長黃偉哲表示，感謝帝寶工業股份有限公司認同台南市消防局，捐贈消防救災車輛，並對於消防工作的支持與肯定，期待藉由帝寶工業致贈化學消防車的義行，能達到拋磚引玉的效果，引發更多企業及團體一起共襄盛舉，提升消防救災之能量及資源，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，讓台南成為一個宜居、安全的城市。





消防局長李明峯表示，帝寶工業執行長許敘銘熱心公益，本次捐贈的化學消防車配置於第一救災救護大隊新營消防分隊供執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，足以為社會標竿、義行表率。