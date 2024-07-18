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大陸 大陸焦點 特派現場

四川大廚飛巴黎「備戰」奧運　「吃肉不見肉」國宴川菜供選手品嚐

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運倒數8天，大陸代表團部分成員紛紛開赴當地做賽前的最後練習，同時，一批四川大廚也正式出發「備戰」奧運，保障國家對運動員的餐飲。據了解，餐食將以川菜為主，包括以「吃肉不見肉」聞名國宴川菜雞豆花、辣子雞丁等，還將符合法國國情提供下午茶，包含手工米花糖和貓熊月餅等，24人陸續抵達巴黎，均為經驗豐富的總廚。

▲大陸國宴川菜「雞豆花」。（圖／CFP）

▲大陸國宴川菜「雞豆花」。（圖／CFP）

《封面新聞》報導，中國之家官方餐飲服務商、中國國家隊膳食服務商，眉州東坡法國保障團對接人周淼透露，這次為「中國之家」準備的餐食以川菜為主，並結合法國當地應季的食材，向世界展示四川味道、中國味道。

▲四川大廚們飛往巴黎保障代表團選手飲食。（圖／翻攝封面新聞）

▲四川大廚們飛往巴黎保障代表團選手飲食。（圖／翻攝封面新聞，下同）

據了解，該團隊曾在北京冬奧及聽奧服務國家隊選手，這次也是首次出征海外。周淼表示，前期抵達的成員已經開始在當地採買食材、調味料，再進行試菜、試火，「考慮到國外的菜品和四川本地蔬菜有一些差異，團隊將採買大量、多品種的當地時蔬試驗，挑選出口感最接近、還原川菜的食材。」

周淼提到，大廚們也會選用一些當地新鮮、品質很好的食材，進行創新和結合，「當地的銀鱈魚、香瓜、牛小排品質都很好，我們就開發菌子香煎銀鱈魚、燒椒牛小排這類川菜和當地食材結合的菜品。」

本屆奧運「中國之家」提供的菜品以川菜、川味為主，也有像烤鴨這類受歡迎的菜色。周淼指出，也有非常體現四川傳統工藝和技藝的菜品，比如國宴川菜雞豆花，還有家家戶戶都愛的辣子雞、泡菜等傳統川菜。

▲四川大廚們飛往巴黎保障代表團選手飲食。（圖／翻攝封面新聞）

考量到前往「中國之家」參加交流活動的全球奧委會團隊用餐習慣、時間等，團隊還備有午餐、晚宴，並且特別準備符合法式風情的下午茶。周淼強調，下午茶茶點中的傳統四川米花糖，都是大廚手工炒製，還有展現四川元素的貓熊月餅。

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