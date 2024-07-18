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川普當選機率增　德國仍堅持2025年「援烏大砍1300億」

▲美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普當選可能性增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在槍擊事件後聲勢大漲，被認為有望當選下任總統。川普反對俄烏戰爭的立場鮮明，他上任後很可能大幅減少美國對烏軍援，積極尋求兩國停戰；儘管如此，先前挺烏的德國仍決定在明年「對烏軍援砍半」。

路透社報導，德國今年對烏軍援達到80億美元（約新台幣2607億元），剛出爐的2025年預算指出，明年援烏總額將砍半剩40億美元（約新台幣1303億元）。

德國希望烏克蘭若有軍事需求，可以從七大工業國集團（G7）凍結的俄羅斯500億美元（約新台幣1.6兆元）海外資產中取得，並且用於軍事的花費不會完全花光。

德國聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）17日表示，多虧歐洲與G7的貸款，在可見的未來內，烏克蘭的財政已被確保。

華府當局現在正推動「提前發放貸款」，以便一次性向烏克蘭出借大額貸款。官員指出，歐盟領袖們都同意華府推動提前發放貸款，這樣一來若川普真的當選，也可以降低烏克蘭因此被斷援助的風險。

美國前總統、共和黨總統候選人川普在被槍擊後，於本周宣布副總統搭檔人選范斯（J.D. Vance）。范斯多次公開反對軍援烏克蘭，並警告歐洲必須減少對美國協防歐洲大陸的依賴，因此歐洲現在已「警鈴大響」。

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