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才傳伊朗策劃暗殺川普！美前國安顧問也受威脅　要求特勤保護慘被拒

▲▼美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）於3/24舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，由外交部發言人劉永健主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國遭伊朗追捕的前國家安全顧問歐布萊恩要求恢復特勤保護，可惜未獲回應。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

華爾街日報今天報導，美國情報部門在數星期前接獲伊朗企圖暗殺前總統川普的線報，但同樣被德黑蘭列為追捕對象的前國家安全顧問歐布萊恩，曾向拜登政府要求恢復特勤保護未獲回應。其他前官員也遭遇相同處境。

川普（Donald Trump）在2020年1月同意暗殺伊朗革命衛隊高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），這是川普總統任期內最重要的軍事決定，相關官員成為伊朗當局長期追捕目標。美國媒體報導，川普遭遇槍擊後，情資顯示數星期前即接獲伊朗企圖暗殺的線報，但與賓州行刺未遂案沒有關連。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，雖然多位共和黨籍國會議員背後向拜登（Joe Biden）政府施壓，但行政部門長達一年時間拒絕向歐布萊恩（Robert O’Brien）提供特勤保護。

聯邦眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）曾兩度致函總統拜登，也為此與特勤局（Secret Service）及國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤，希望恢復歐布萊恩2023年8月1日已結束的特勤保護，但未獲同意。

川普政府卸任後，拜登政府依規定向歐布萊恩提供特勤小組保護。伊朗政府與革命衛隊在2023年1月於社媒Telegram公布川普、歐布萊恩與前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等人的動畫威脅訊息，包括密利、前國防部長艾斯培（Mark Esper）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）至今都有特勤人員在身。

歐布萊恩在川普躲過槍擊後於電台節目表示，曾要求保護因人手不足被拒，但幸運的州政府、地方警察和退休特勤人員願意繼續支援，但退休特勤費用得自掏腰包。聯邦調查局長瑞伊（Christopher Wray）和探員也同意繼續向他提供相關情資。

共和黨籍參議員麥克．李（Mike Lee）表示，他也多次向蘇利文及國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）要求恢復歐布萊恩的隨身人員，因人手不足、預算有限和威脅狀態等廣泛因素，必須停止派遣特勤小組。但涉及無人機攻擊刺殺蘇雷曼尼的相關美國官員，至今仍有保護。

歐布萊恩被伊朗當局列入獵殺的前5位美國前官員，其他川普政府前幕僚也關切自身安全。瞭解事件的前官員指出，前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）1年半前聯邦調查局警示他被伊朗列為獵殺對象，博明曾去函司法部要求說明，但未獲回應。

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