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社會 社會焦點 保障人權

人妻約小王走後門！指定「5招肉體紓壓」　綠夫崩潰怒告慘吞敗

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北男子發現離婚前，小王就傳訊約妻子窗邊、陽台激戰，氣得將兩人告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北男子阿宏(化名)離婚後，發現前妻小香(化名)婚內就和已婚小王互傳大量鹹濕訊息，除了相約窗邊、陽台激戰外，小香提及在工作上無法給予小王幫助，小王還說「妳可以用肉體幫我」，讓阿宏看了相當崩潰，怒將兩人告上法院。新北地院審理，法官認為網路聊天可以盡情想像，無法因此推論雙方曾發生性關係，判阿宏敗訴。

阿宏主張，他和小香結婚16年，離婚後才發現小香早就外遇已婚的小王，兩人除了傳送抱抱、愛心貼圖，還有大量鹹濕對話，可見婚內小香就已和小王發生性行為。他一想到小香偷吃後，還裝沒事繼續和他生活，就痛苦到失眠，提告向兩人求償1百萬。

阿宏提出相關對話證據，包含小王在前年11月7日邀約小香說「那下次來試戶外」、「在陽台之類的」、「或是窗邊」，小香則回「落地窗嗎、或是鏡子前」、「你玩這麼大」、「我還是喜歡自己的空間比較自在」，兩人又相約隔日激戰，小王說「明天如果可以，等我下班後要見面嗎？」，小香也一口答應「沒關係，就明天，除非你臨時有事」，兩人更談及小王剃毛、喜歡看日本A片、是否要使用情趣用品等事情。

小香又在同年月27日和小王討論走後門一事，小香問「你有○交過嗎、以前有想過」，小王回應「沒有碰到願意的，試試？」、「沒關係、我不會想要」、「除非妳想」，另小王還傳送「太久沒X」、「我要通通留給妳」等語，宛如熱戀情侶。

此外，兩人還互傳各種愛心貼圖，在小香表示「你的工作我也幫不上忙」時，小王回覆「妳可以用肉體幫我」、「車上幫我、洗澡、無套、口爆、用嘴舔乾淨……哈哈哈」，還有小香詢問「如果一直吸，都X了還一直吸，是甚麼感覺」，小王回「會不舒服，刺痛酸軟」，小香說「那你怎麼沒說」、「嚇我一跳我以為我弄痛你了」，這些對話都讓阿宏覺得兩人已發生性行為。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北男子看到鹹濕訊息，認為妻子和小王已發生性行為。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

全案審理時，小香和小王表示阿宏私自翻拍小香的手機內容，訊息應無證據能力，且有些對話是發生在離婚之後，可見阿宏離婚後仍不法侵害小香的隱私。

法官認為，這些訊息內容雖涉及「性」，但在網路談論的事情難以和現實混為一談，尤其網路聊天可以毫無限制的創造與想像，所以無法從對話內容推論雙方有逾越一般男女關係。另外，小香雖提及有小孩，但家庭型態多元也是社會常態，單親家庭並不少見，無法證明小王知道小香已婚。

法官指出，阿宏雖主張在簽離婚協議書時，並未拋棄侵害配偶權的請求權，但他簽約時也沒有特別保留的約定，而內容顯示，雙方為了未成年子女等考量，以離婚協議書一併處理身分和財產關係，就是為了徹底消解紛爭，讓雙方好聚好散，所以應認為阿宏已拋棄對小香所有的損害賠償情求權，判阿宏敗訴。可上訴。

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