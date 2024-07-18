快訊／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

記者林東良／台南報導

台南市山上區明和里一處壓克力工廠，18日上午8時44分許傳出火警，現場全面燃燒，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動山上等四大隊消防分隊共32車65人前往搶救，該工廠有囤放大批甲醇等易燃物，更助長火勢，並傳出爆炸聲，幸好廠內員工在火警發生時全面疏散，因現場火勢太大，人員無法靠近滅火，消防人員目前採取守勢滅火，並持續增援消防人車，到場全力搶救中。

▲台南市山上區明和里一處工廠，18日上午8時44分許傳出火警，現場全面燃燒，消防人員全力搶救。（圖／民眾提供，下同）