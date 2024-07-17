新北蘆洲7F頂加火警！25歲女命危救回　房東爸外出逃過一劫　

▲新北蘆洲火警，房東的73歲爸爸案發時外出，逃過一劫。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲永樂街31巷7樓處今天上午9時許傳出火警，現場疑似是冷氣機起火，詳細起火原因待調查，屋內是一戶4間套房，4人分住無任何關係，其中一間住戶是林姓房東73歲的父親，火災當時他出去購物，因此逃過一劫，其他2名租客（68歲吳男面部燻黑、25歲柯女身體多處燒燙傷）緊急送醫，另一名男性則無大礙。

現場為7層樓集合式住宅共35戶，起火的頂樓加蓋屋隔成4間套房出租，其中1間疑因冷氣機引發火警，鐵皮屋的頂加因悶燒引發大量灰白色濃煙，頂樓屋內共救出3人，第1名租客68歲吳姓老翁罹患肺腺癌末期，救出時吸入濃煙、面部燻黑，預防性送衛福部台北醫院。

第2名租客為25歲柯姓女子，案發當下她緊急撥打消防局電話，尋獲時身體有灼傷脫皮、已無呼吸心跳，警消急救後送新北市立三重醫院，已恢復生命徵象，但狀況尚不穩定；第3名租客是一名老翁，被輪椅推下樓沒有大礙。

第4名房客為房東的爸爸(73歲林姓男子)，火災發生後，他接獲消息趕忙衝回家看，向警方表示9點多他已經出門購物，因此逃過一劫。案發後，房東的妹妹也趕到現場，向警方說明租屋處和房客背景等。

▲新北蘆洲火警 ，房東妹妹到場向警方說明。（圖／記者戴上容攝）

當地里長成功里長林德義則表示，第一時間他已到場，區公所也指示會安頓好所有住戶，必要時給予補助和幫忙。

▲蘆洲成功里長林德義到場協助 。（圖／記者戴上容攝）

新北市消防局調派28輛車、72人趕往搶救，消防隊員抵達頂樓時大門反鎖，破門進入救人，同時也用無人機隊出勤協助消防確認起火點，一共疏散附近住戶約21人，火勢約9時44分通報熄滅，頂樓加蓋約1.5間套房燒毀，面積15平方公尺左右。起火原因尚待鑑識調查釐清。

▲蘆洲火警 。（圖／記者戴上容攝）