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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直言川普1政見大傷台灣　郭正亮：不只台積電有麻煩

記者黃翊婷／綜合報導

美國前總統川普日前在專訪中表明，台灣應該付錢給美國做為回報，引發各界議論。前立委郭正亮認為，川普有一條政見對台灣是大傷，叫「美國將要成為製造業的超強」，未來台灣恐怕還要再搞另外一波投資美國運動，台積電等許多企業可能會被迫前往美國投資，到時候就業、消費一定會受到影響，他覺得「後面的招式」應該還很多。

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普13日在造勢活動上受到槍擊，造成耳朵受傷。（圖／達志影像／美聯社）

川普6月25日接受美國媒體採訪時，公開質疑美國是否應保衛台灣，並直言，「台灣為我們（美國）做了什麼？」他指出，美國數十年來一直在保護台灣，台灣應該付錢給美國作為回報。此番言論一出，隨即引發國內各界議論。

郭正亮17日在政論節目「大新聞大爆卦」中表示，對川普來講，台灣是一個價值很高的東西，只是目前價碼還不夠，同時台灣也是川普對中國唯一有效的籌碼，因為如果川普打出台灣牌，中國基於自身核心價值還有統一計畫，一定要做出回應。

郭正亮還提到，川普有一條政見對台灣是大傷，現任美國總統拜登是搞友岸外包，把中國的訂單弄到台灣、韓國、越南、泰國、印度、墨西哥，川普連這個都不要，反而要大家都去美國投資，川普有一條政見叫「美國將要成為製造業的超強」。

郭正亮認為，雖然還不知道川普的政見會落實在哪裡，但理論上台灣本來可以拿到中國的轉單，如果美國拒絕這樣做，未來台灣恐怕還要再搞另外一波投資美國運動，到時候不是只有台積電，可能還有很多企業會被迫前往美國投資，這對就業、消費一定會造成影響，所以他覺得「後面的招式」應該還很多。

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