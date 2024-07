暗殺川普新視角！槍手太顯眼　鄉民狂喊「警察快來看」

▲槍手爬上屋頂準備刺殺川普的新視角曝光。(圖/翻攝自X/@YWNReporter)



記者王致凱/綜合報導

美國共和黨總統候選人川普日前遇刺受傷,根據美媒分析一部新公布的影片顯示,早在槍擊發生前86秒就已經有民眾發現躲在屋頂上的槍手,並且大聲向附近警察示警,但維安特勤人員卻遲遲沒有動作,暴露出維安漏洞。

