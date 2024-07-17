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暗殺川普新視角！槍手太顯眼　鄉民狂喊「警察快來看」

▲▼槍手爬上屋頂準備刺殺川普的新視角曝光。（圖／翻攝自X／@YWNReporter）

▲槍手爬上屋頂準備刺殺川普的新視角曝光。（圖／翻攝自X／@YWNReporter）

記者王致凱／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普日前遇刺受傷，根據美媒分析一部新公布的影片顯示，早在槍擊發生前86秒就已經有民眾發現躲在屋頂上的槍手，並且大聲向附近警察示警，但維安特勤人員卻遲遲沒有動作，暴露出維安漏洞。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，一部在14日晚間被上傳至社群平台的影片顯示，當20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）爬上屋頂時，有好多名目擊者呼喊向警察示警，其中一名男子大喊，「警官！警官！」，另一名婦人則喊道，「他在屋頂上」。影片還顯示至少一名身穿黑色制服的警員抬頭望向屋頂。

槍擊案發生後，越來越多證據顯示，執法人員早在槍手扣下板機之前就已經注意到他，使負責整體維安工作的美國特勤局（Secret Service）面臨輿論壓力。美國總統拜登已經下令重新檢視維安工作，而國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）也稱此次事件是維安方面的「失敗」。

據悉，槍手當時爬上的建築物屋頂不屬於特勤局的負責區域內，但民眾進入該區域仍需通過金屬探測器檢查。《華郵》報導指出，特勤局通常會偕同當地警察部門共同負責維安工作，靠近外圍區域一般由地方警察負責，但維安計畫仍由特勤局制定和簽署後實施，並且是特勤局整體維安的一部分。

先前已經有多名目擊者出面表示，早在槍手開槍前就已經向警方告知情況。目擊者之一的梅瑟（Ben Maser）表示，他在事發前2分鐘之內，曾經2次向警員報告稱在屋頂看見可疑男子。不過梅瑟也說，他當時沒見到槍手攜帶槍枝，而在最新曝光影片中也沒有拍到兇槍。

另一名目擊者史密斯（Greg Smith）則向英國廣播公司（BBC）表示，他看見槍手攜帶步槍爬上屋頂，他至少花了「兩到三分鐘」向警察說明這事情。史密斯回憶，當時警員只在地面上巡視，當他向他們示警時，警員卻一副不清楚狀況的樣子。
不過，賓州當地巴特勒郡警長則向《華郵》澄清，稱有一名當地警員在槍擊發生前曾爬上屋頂查看有關「可疑男子」的通報，當時警員雙手抓著屋頂邊緣而無法持槍，因此當槍手用步槍瞄準他時，這名警員不得不跳下屋頂逃生，隨後槍手就朝集會人群開槍。

▼川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯被當場擊斃。（圖／路透）

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

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