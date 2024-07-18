可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料廠商：找我代言

▲可不可「口水飲料」持續發酵。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

連鎖手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店，一名女店員因不滿客人在打烊前買飲料，竟偷偷「加料」，先是在手上吐口水，並徒手攪弄珍珠，行徑引發網友撻伐。對此，疑似女店員本人發文道歉，並向飲料廠商喊話要找代言，「給我重新開始的機會」。

事情發生在本月14日晚上9點半，可不可新竹關埔分店接到新訂單，但女店員不滿客人在打烊前「壓線」點餐，直接吐口水加料，再用手攪拌，被另一名同事拍下，更嘲諷寫下：「這位客人真幸運，喝到XXX美女手抓飲料，我XXX打烊前訂的都去死」。

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風波不斷延燒，更傳出加盟主要向女店員提告求償450萬。對此，疑似女店員本人在社群《Threads》發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰」，解釋初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，造成大家和總公司困擾，自己也深刻反省過，並且已向老闆自請離職，不會再與可不可這家店有任何關係，「對不起搞了一個大事情」。

▲疑似闖禍的女店員道歉。（圖／翻攝自Threads）

不料，網路又流傳一篇IG截圖，疑似女店員發文寫下：「對於這件事，我很抱歉，這段時間壓力大得很，還得賠450萬」，沒想到話鋒一轉，她認為現在熱度正高，未來打算轉戰抖音，記錄自己反省和改變，順便找願意合作代言的飲料廠商，「希望大家能給我重新開始的機會」，但尚未證實是女店員本人或是被惡搞。

▲疑似女店員發文。（圖／翻攝自IG）

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