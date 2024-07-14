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大陸 大陸焦點 特派現場

第12屆雲台會16日登場　兩岸600人參與共享RCEP新機遇　

▲▼ 2024年雲台會 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／雲南報導

第12屆雲台會將於16日開幕，今年主題「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」，邀請規模約600多人。主題聚焦台商台企把握參與RCEP新機遇，將組團分別前往昆明、玉溪、保山、普洱、西雙版納等地，考察雲南資源經濟、園區與口岸經濟，突出雲台會經貿合作功能。

今年雲台會系列活動時間於15日到19日。雲南省委副書記、省長王予波將13日將會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等台灣政要一行。

活動前一天，雲南省委、省政府領導和中央台辦領導將於15日會見台灣重要嘉賓。啓動儀式將於16日上午舉行，國台辦、雲南省及台灣重要人士等致辭。

本屆總邀請兩岸嘉賓共600多人，參加主題活動嘉賓約350人，台灣嘉賓約220人。活動聚焦台商台企積極把握RCEP全面實施新機遇，主動參與發展壯大雲南資源經濟、園區經濟、口岸經濟等發展目標和雲南輻射中心建設新機遇。

▲▼ 2024年雲台會 。（圖／主辦單位提供）

第12屆雲台會主題活動及部分專項活動、拓展活動於2024年7月15日到19日在雲南昆明等地舉辦；其餘專項活動及拓展活動於2024年4月到11月在昆明、玉溪、保山、普洱、西雙版納等地舉辦。

即將展開的專項活動於16日到19日，第12屆雲台會主題活動前後，計劃在昆明、玉溪、保山、版納等地舉辦4場專項活動。一是「首屆雲台青年企業家春城沙龍」；二是「首屆東西部台協會會長雲南行交流活動」，以「發展新質生產力」為主題，來自東西部台協會長參觀考察玉溪市相關園區產業。

三是舉辦「台灣工商團體雲南行交流活動」，加強雲南（昆明）與台灣重要工商團體在電子訊息、生物科技等產業領域合作；四是「雲台現代農業發展暨鄉村振興產業合作對接會」；五是「對台招商引資專項活動」，宣介雲南營商環境，吸引台商台企來滇考察洽談、投資興業。

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