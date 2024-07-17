同事玩笑開過頭　女坐3F圍牆「翻落天井」重摔亡！恐怖畫面曝

▲ 曼吉拉姆和同事玩鬧時發生悲劇。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度孟買發生一起可怕意外，一棟大樓清潔人員趁休息時間互相打鬧，未料玩笑開過頭，一名女子坐在3樓圍牆上時重心不穩，往後一翻從天井墜落一樓，傷重不幸死亡，過程全被拍下。

綜合NDTV等當地媒體，事發於多姆比夫利（Dombivli）的Globe State大樓，死者曼吉拉姆（Nagina Devi Manjiram）擔任大樓清潔人員，16日下午趁休息時間和同事聊天打鬧，未料發生悲劇。

▼ 影片約32秒處，可見曼吉拉姆坐上圍牆。

監視器畫面可見，身穿藍色衣服、綁著馬尾的曼吉拉姆和幾名同事在走廊上聊天，當曼吉拉姆坐上圍牆後，一名男同事用一隻手環抱住她的肩膀、整個人掛在她身上，卻導致曼吉拉姆重心不穩，整個人往後翻了半圈後從3樓墜落。

男同事也跟著翻了半圈，只剩一條腿還在圍牆內，所幸目擊者見狀馬上將他拉住，接著一群人趕緊衝下樓梯，但曼吉拉姆不幸死亡，身後留下一雙兒女，當地警方已經著手調查。