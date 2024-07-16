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想紅不要命！夫妻鐵軌拍片「險被列車撞」　急跳27公尺摔成重傷

為當網紅不要命了！夫妻站鐵軌拍片快被列車撞，急跳落27公尺重傷。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊 

印度近日有對一對夫妻，為了衝網路人氣，跑到鐵軌上拍照，結果兩人快被行進的列車撞上，最後只能緊急跳下27公尺深的橋底，也導致夫妻兩人重傷。

據英國《每日郵報》報導，事發在本月15日的拉賈斯坦邦（Rajasthan），當時有一對夫妻為了拍攝影片，衝網路流量，跑到戈馬賈特橋（Gormaghat Bridge）拍照。影片可見，橋上仍是列車行進必經之地，但夫妻仍不顧危險跑到橋上拍照，不過隨後列車馬上進來，夫妻倆無處躲避，只好從橋上跳下去。據悉兩人這一跳，跳了27公尺深、約9層樓的高度，現場民眾看到這一幕全嚇壞，紛紛驚聲尖叫。

隨後救難隊獲報並抵達現場，將夫妻倆救起並送醫。醫師指出，夫妻兩人都身受重傷，尤其老公處於命危狀態。另外目擊者也指出，這對夫妻疑似為了拍攝「列車進站」的瞬間畫面，於是不顧危險跑到橋上拍攝，最後釀成悲劇發生。

報導也指出，戈馬賈特橋由於風景優美，現在是熱門的拍攝地點，許多攝影愛好者與民眾，都會前往該處拍攝。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。


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