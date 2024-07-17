梁靜茹給的勇氣！白晢清瘦男大生參加健美賽：在台上才是主角

▲男大生譚焜軒（中）是健美門外漢，參賽時白皙偏瘦的外形，跟一群肌肉男成強烈對比。（圖／譚焜軒提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣體育會健美委員會日前舉辦113年度縣長盃健美錦標賽，吸引來自全國200多位優秀專業健美選手參賽。不過，一名中華大學2年級男學生譚焜軒，縱使沒有健身經驗，但為了相挺高中死黨仍報名參賽，自信滿滿上台，白皙偏瘦的身裁，跟舞台上肌肉男呈強烈對比，參賽畫面被友人PO網後，網友紛紛稱讚他應該獲得最佳勇氣獎！

苗栗縣113年縣長盃健美錦標賽7月13日在苗栗國中舉行，全國各地200多位優秀選手，分別角逐傳統健美、新秀形體、古典形體、好形體及比基尼等項目的冠軍寶座，以及為賽事壓軸的「苗栗先生」和「苗栗小姐」頭銜，參賽選手清一色為長期健身者，競爭相當激烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，網友在Threads上PO出參賽影片，畫面中舞台上一名膚色白皙，跟其他選手塗滿古銅色膚色劑的選手，更顯突兀、格格不入。原來，這名另類的選手就是住在苗栗縣竹南鎮的譚焜軒，今年19歲、就讀中華大學電機工程學系二年級。

譚焜軒受訪表示，方姓高中死黨一直有健身和參加健美比賽習慣，今年他臨時起意，想要陪伴摯友，縱使壓根兒沒有上過健身房，但身高174公分、體重64公斤，略有線條的他想也沒想就報名參加縣長盃健美比賽，參賽項目有：U23青少年形體、新秀男子形體、男子古典形體，繳了1700元報名費。

譚的友人在網路留言說：「他第一次陪友人一起上台，像是在同一艘船努力的感覺，他有勇氣站上台，表現出自己最自信的樣子，就比你們在這邊打字勇敢多了，報名費他也是沒有少付半點錢，勇敢自信的站上台又有什麼問題呢？這麼有勇氣有意義的事情，希望大家可以以欣賞的角度去看待。」不少網友留言盛讚譚勇氣十足，理應獲得最佳勇氣獎。

譚焜軒說，自己以前對健美活動不敢想像，參賽以後感覺離健美夢不是那麼遙遠，有機會會讓自己體態更好看。至於在台上跟別人「不一樣」，譚率真地說：「其他選手都是人中龍鳳，我一介草民要如何相比，但是在台下都是選手，在台上自己才是主角，每人都是帶著超越百分百的自信在舞台表現，我也應該拿出超越他們的自信，去回應這個舞台。」