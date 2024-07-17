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批彈劾前駐泰代表是馬後炮　林濁水籲藍綠：快廢沒意義的監察院

▲▼外貿協會副董事長莊碩漢。（圖／記者林昱均攝）

▲前駐泰代表莊碩漢遭到監察院彈劾。（圖／記者林昱均攝）

記者郭運興／台北報導

前駐泰代表莊碩漢去年就職，短短不到一年就因涉及性騷事件遭火速開鍘，監察院16日通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。對此，前民進黨立委林濁水今（17日）表示，偉大的中華民國，彈劾過程往往相反，官員已經被判刑、去職，監察院才彈劾，根本莫名其妙。他認為，監察院勞民傷財、裝模作樣，正經八百地放馬後炮，這樣根本沒有存在意義，呼籲藍綠快點廢了監察院。

林濁水於臉書表示，誰說監察院「只拍蒼蠅不打老虎」，只彈劾在外國沒資格被彈劾的事務官，不彈劾政務官，現在監察院就表現給大家看，彈劾了莊碩漢，但莊在2023年6月就已經去職了，直到現在監察院才通過彈劾案。

林濁水進一步指出，美國一旦彈劾通過，官員立刻去職，所以過去尼克森為了避免被彈劾，只好自己先辭職。但是偉大的中華民國，彈劾的過程往往相反，常是官員已經被判刑，或者已經去職，監察院才跟在後面彈劾，前駐泰代表莊碩漢彈劾案就是一個例子，根本莫名其妙。

最後，林濁水批評，監察院大動干戈、勞民傷財、裝模作樣，正經八百地放馬後炮，這樣的監察院根本沒有存在的意義，誠摯呼籲藍綠兩黨，不要再繼續悍衛了，快一點廢了監察院。

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民進黨立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

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