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周末後有熱帶低壓或颱風　氣象署：可能接二連三出現

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▲今午後雷雨擴散，周末後可能有熱帶系統或颱風生成，周日午後雷雨擴全台。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，午後雷雨擴散，周日後南方水氣北上，午後雷陣雨更廣，雨區擴全台。至於未來是否有三個熱帶系統或颱風，氣象署表示，周末後可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，一旦開始有颱風，可能接二連三出現，是正常現象，未來發展和路徑是否影響台灣，仍待觀察。

中央氣象署技正謝佩芸表示，未來幾天，台灣天氣高溫炎熱，有局部午後雷陣雨，預計周末後，太平洋高壓勢力北移，南方水氣漸往台灣接近，下周天氣將有變化。

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未來一周溫度趨勢上，謝佩芸說明，今天開始到周六相當高溫炎熱，各地普遍高溫約32到36度，高溫分布紫色區域為大台北盆地、中南部內陸和近山區，可能出現37到38度高溫，天氣非常熱，預計持續到周六前後；周日後南方水氣增多，溫度稍下降，但不會轉涼，沒有降雨時，高溫仍有32到36度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，謝佩芸表示，今天到周六環境吹東南風，東南部、恆春半島有局部短暫雨，各地山區中午過後有午後雷陣雨，且往西半部平地擴散，今天中南部平地可能有局部大雨，類似降雨型態將持續周六；周日轉吹南風，午後雷陣雨範圍更廣，中部、北部、宜花和各地山區有午後雷陣雨，南部、東南部、恆春半島不定時也有降雨。

未來颱風動態，謝佩芸指出，南海的熱帶性低氣壓已經進入越南陸地，減弱為普通低壓，對台灣沒有直接影響，南方水氣較多，低壓帶預期會有熱帶系統發展，將持續觀察，但本周之內對台灣沒有影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來是否有三個熱帶擾動或颱風可能，謝佩芸表示，台灣目前受太平洋高壓影響，南海到菲律賓東方海面有雲系發展，該低壓區會有熱帶系統發展，但因太平洋高壓周六前都在台灣上空，等到周日高壓北移，南方水氣和低壓帶會往北接近台灣，低壓帶內有利熱帶系統發展，周末後可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，一旦開始有颱風出現，就不只一個颱風，甚至接二連三出現，是正常現象。

謝佩芸指出，未來若有颱風出現，後續走向受環境影響為何、是否接近台灣，因仍有一段時間，變數仍大，周末後要留意南方季風槽內熱帶系統發展，下周是否對台灣有影響，氣象署也會持續觀察。

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