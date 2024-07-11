新地標鳳山車站「空中鳳城」完工倒數　台鐵二次招商

▲立法院交通委員會考察台鐵鳳山車站。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

位於高雄的台鐵鳳山車站「空中鳳城」預計7月14日完工啟用，為全台唯一古城造型的複合型車站大樓，立法院交通委員會及交通部今(11日)前往視察，台鐵公司也已著手公告招商，預計未來將成鳳山新地標。

鳳山車站空中鳳城新建工程，以鳳山古城牆竹荊磚瓦砲台及鳳儀書院燕尾屋脊為意象，完工後將成為鳳山新地標，立法院交通委員會及交通部今前往台鐵鳳山車站視察，鐵道局、台鐵公司今也簡報 「空中鳳城新建工程」及招商情形。

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台鐵公司董事長杜微表示，鳳山車站空中鳳城招商已於113年4月30日至7月1日辦理第1次公告招商作業，並已於5月15日辦理招商說明會，目前有14家潛在民間投資人與會實地現勘，正積極蒐集潛在民間投資人意見。

▲立法院交通委員會考察台鐵鳳山車站及空中鳳城招商情況。（圖／交通部提供）

交通部政務次長伍勝園表示，期許施工單位確保施工品質儘早完工，並指示台鐵公司充分參考潛在民間投資人意見研議調整招商內容，積極辦理第2次公告招商，透過引進民間資金、創意與經營理念，結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，提供高品質多元行旅服務及優質公共服務。

交通部表示，鳳山車站空中鳳城可提升台鐵運量及帶動鳳山地區經濟發展，鐵路地下化後將可成為大高雄地區副都心。後續將於消防檢查合格後，提出使用執照申請，後續請鐵道局積極辦理相關作業，以利儘早交付台鐵公司營運。