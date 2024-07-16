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403災後重建及「花東快」達成共識！朝野合作傅崐萁表達感謝！

403災後重建及「花東快」達成共識！朝野合作傅崐萁表達感謝！（圖／資料照）

▲立法院院會在朝野共同合作、攜手達成共識之下，做出403災後重建及「花東快」之決議。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

今（16）日立法院院會在朝野共同合作、攜手達成共識之下，做出403災後重建及「花東快」之決議，兩項決議都是為了重建花蓮災損、照顧花蓮災民、振興花蓮經濟、建設花蓮交通。國民黨黨團總召傅崐萁表示，403造成花蓮巨大的損失及創傷，後續還有很多善後的工作需要中央協助。除了災後的重建，「花東快」更是規劃已久的交通建設，前往花東的交通歷經多次山封、軌斷、路坍、橋毀，一條安全回家的路已經不能再等了，因此特別感謝立院各黨團共同合作，達成共識。

傅崐萁指出，花東常常是台灣天災地變的第一線，承擔了很多的衝擊，因此花蓮不僅是台灣的後花園，更是台灣的靠山。這次0403大地震造成花東地方非常嚴重的創傷，甚至比2018年的0206大地震造成更大的災害，影響整個花東地區，尤其在花蓮災民就有5000多人，1949戶紅、黃單，災民嗷嗷待哺急需各界共同的支持，經過三黨協議後均達成共識，對於災後重建不能再等。

傅崐萁強調，災後重建迫切需要中央跟地方的攜手進行，盡速完成所有的重建工作讓災民不再無家可歸，提供一個能安定生活的家，還有災區善後的工作以及地方產業的振興，避免造成系統性的風暴，讓地方觀光產業能夠全面復甦，因此絕對需要中央各部會跟花蓮縣政府同心協力，使得地方產業能夠重新的振興。謝謝大家立法院做到了，各黨團協議做到了!花東加油!台灣加油!

針對「花東快」在立院作出決議，傅崐萁表示，立法院各政黨今天共同來寫歷史，完成花東人民一直迫切的希望。這幾10年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東。今日立法院各政黨共同連署達成共識，讓「花東快速道路」能夠正式作成決議並通過。

傅崐萁認為，這次403大地震光是花蓮地區就有8次封山，蘇花公路柔腸寸斷，前往花蓮的鐵路出軌兩次，造成所有的人都沒有辦法進出花蓮，導致花蓮成為一個孤島。讓一個中華民國的國民能夠安全回家是國家最基本的承諾，雖然花蓮人只有32萬，但是每年進出往來花蓮的人次高達1300萬，這些都是來自於全國跟全世界的人，「花東快」是所有中華民國國民共同來使用。

傅崐萁再次強調，今日要特別感謝大家能夠讓花東人民安全回家的路順利達成共識，從臺北銜接蘇花改再加上蘇花安，再到安全前往花蓮及台東的「花東快」，謝謝立法院各政黨大家同心協力，為臺灣人民一起找出路，讓大家都能夠平安回家。
 

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