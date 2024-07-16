　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現行法成「狼師保護傘」！　黃健豪提台版梅根法案：適度揭露個資

▲▼國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

▲國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

記者崔至雲／台北報導

近年發生多起兒虐、霸凌、性侵等社會矚目案件，國民黨立委黃健豪今（16日），針對《兒童及少年福利與權益保障法》與《性侵害犯罪防治法》提出提出台版梅根法案。黃健豪表示，這次修法目的是不讓加害者繼續躲在被害者的保護傘下，依再犯危險程度適度揭露加害者個資，讓國人可以提前知道危險在身邊，得以事前加強預防，讓性侵再犯率得以降低。同時也開放媒體適度報導，讓國人得以知曉。

黃健豪指出，本月傳出北市幼兒園長之子性侵多名幼童，卻因兒少權法規定不得揭露，媒體不敢報導，讓家長仍不斷送小孩「入虎口」。事後許多家長紛紛反映，現行做法名義上是保護未成年人，實際上卻是讓加害者躲到兒少的保護傘下，反而讓更多未成年人受害，要求應該適度公開，讓家長們得以提早因應，避開危險狼師。

黃健豪提到，現行兒童及少年福利與權益保障法與性侵害犯罪防治法都有保護被害人規定，限制廣播、電視、網際網路等媒體不得報導或記載其姓名或其他足以識別身份之資訊，媒體固然不會記載被害人姓名，但加害人的資訊經常被認為屬「其他足以識別身份之資訊」，媒體擔憂受罰，往往將加害人一併匿名處理，導致潛在的被害人忽略危險性，仍持續製造與加害人接觸機會。

黃健豪表示，這次修訂兒童及少年福利與權益保障法，適度放寬媒體公開的限制，如係為增進兒少福利、維護公共利益或者示警潛在受害者保障其知情權時例外開放，讓媒體免因報導相關案件而受罰。性侵害犯罪防治法亦有類似規定，這次修法也一併適度放寬。

黃健豪強調，這次在性侵害犯罪防治法增加了性侵害再犯風險評估分級制度，要求行政機關應依照不同的再犯風險，制定性侵害犯罪加害人資訊公開的程度，例如再犯風險最高者，應該要在社區公告其照片、姓名等身份資訊，保障社區安全；另外性侵害犯罪若為累犯者，也要求警察機關於機關網站公告其照片及姓名，讓民眾能夠提防保護自己也保護身邊的兒童及少年。

黃健豪表示，他是立法院性平委員會的委員，也是2歲女兒的爸爸，因此對於兒少權益、性侵害防治等議題相當重視，每個爸爸都希望自己的家人、兒女不會受狼爪侵害，現行兒少權法被形容為「狼師保護傘」，已經失去保障兒少的初衷，相關規定一定要盡快修正，才不會再有下一個受害者。該法案今日已完成連署，並有多名委員共同列為提案人，希望下會期能盡速排審，保障國人安全。
 

ET快訊
姊弟國3車禍喪命！女友英勇救3人　將「冥婚」代他照顧媽媽
快訊／13縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／賓利女警慘了！　遭重判12年
快訊／午後雨彈來了　大雷雨襲2縣市
快訊／40歲孕婦開車「醫院車道暴衝」！撞飛2行人　重傷搶救中
快訊／遭蕭淑慎老公性侵！女歌手現身：害我被貼上小三標籤
可不可女店員賠定了！勞資律師曝「最難1事」雇主已解決
無塵室暴力！上市公司作業員抄鋼椅狠打同事　慘遭開除
警政署想出辦法了　慰問金將提高至2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

北市幼兒園狼師案「隔一年」才查　綠批柯、蔣踢皮球：將送監院檢舉

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪　台灣脫離青年低薪時代

三軍儀隊頂烈日操演　馬文君揭「綠營陽謀」：搞小動作為意識形態

直擊共和黨大會「半封城」狀態　凌濤：川普出場時全場高呼fight

現行法成「狼師保護傘」！　黃健豪提台版梅根法案：適度揭露個資

《健保法》不修法改主決議！　明年6月底前「平均點值1點0.95元」

國軍24處使用陸製資訊產品　800多台陸製＋不明行車紀錄器

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

北市幼兒園狼師案「隔一年」才查　綠批柯、蔣踢皮球：將送監院檢舉

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪　台灣脫離青年低薪時代

三軍儀隊頂烈日操演　馬文君揭「綠營陽謀」：搞小動作為意識形態

直擊共和黨大會「半封城」狀態　凌濤：川普出場時全場高呼fight

現行法成「狼師保護傘」！　黃健豪提台版梅根法案：適度揭露個資

《健保法》不修法改主決議！　明年6月底前「平均點值1點0.95元」

國軍24處使用陸製資訊產品　800多台陸製＋不明行車紀錄器

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

陳曉東「眼睛險失明」緊急就醫！　簽生死狀急救「現況曝光」　

萬代PlayStation、Steam夏日特賣！《七龍珠》最低下殺1折

全新「粉紅水樂園」來了！3大水上設施超夢幻　只要499元玩到爽

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

獨／李政宰喊話徐乃麟「想去台灣見證」　進軍好萊塢講英文壓力山大

台新銀今開通Apple Pay綁JCB　新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

德國世界盃冠軍名將退出國家隊　今年歐國盃8強成穆勒告別戰

花東快「特別條例改主決議」　李孟諺：可行性評估8月出爐

曾狂挖華為員工！OPPO被曝去年開始「全部清退」　公司闢謠

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

李多慧信義區街頭熱舞！3秒影片讓後面小黃紅了

政治熱門新聞

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

更多熱門

相關新聞

批幼兒園狼師案綠白互踢皮球　國民黨還原時間軸

批幼兒園狼師案綠白互踢皮球　國民黨還原時間軸

台北市信義區一家私立幼兒園園長之子驚爆性侵女童，甚至被檢警發現狼師拍了600多部影片，引爆全台灣家長怒火。民進黨台北市議員簡舒培指出，此案發生至今，北市教育局仍將責任推給中央當年未修法通過，因此不適用新法，無法要求狼師離開校園。國民黨今（16日）也召開記者會表示，民進黨這幾位民意代表不只是文盲，同時還是法盲，如果起訴書看得夠清楚，他們就會知道當時檢察官不起訴的理由，並要綠白別再互踢皮球。

兒少權法遭質疑保護狼師　衛福部：媒體可揭露幼兒園名稱

兒少權法遭質疑保護狼師　衛福部：媒體可揭露幼兒園名稱

「禁止強X嫖宿幼女」　紅底白字大型標語遍布全鎮

「禁止強X嫖宿幼女」　紅底白字大型標語遍布全鎮

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

即／網購7少女不雅片　黃子佼遭起訴首開庭現身

即／網購7少女不雅片　黃子佼遭起訴首開庭現身

關鍵字：

狼師黃健豪梅根法案個資性侵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

19歲「美得像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面