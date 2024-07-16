快訊／前駐泰大使「暖手」部屬還邀回飯店房間　監察院通過彈劾

▲前駐泰代表莊碩漢。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

駐泰代表莊碩漢去年就職後，短短不到一年就因涉及性騷事件遭火速開鍘，監察院今（16日）調查報告出爐，莊碩漢於出差執行公務期間，違反部屬意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間，及要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為。監院指出，其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，情節重大；監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院調查發現，莊碩漢任職我國駐泰代表處大使兼館長，於出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間，及要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。

監委指出，莊碩漢之行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法之性騷擾定義，外交部亦為相同認定。核其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大；監察院於113年7月4日審查通過監察委員張菊芳、王麗珍、紀惠容提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出：被彈劾人任職駐泰代表處大使兼館長，於111年12月3日至6日出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間（總計15至20分鐘)，以及要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為。

被彈劾人雖否認性騷擾行為，惟承認其曾因手冷，尋求乙女握手暖手、要求乙女至其房間修改致詞稿等行為。乙女對於上開行為感到害怕、不舒服及被冒犯，人格尊嚴已受到侵犯或干擾，但礙於其權勢不敢伸張。被彈劾人之行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法第12條第1項第1款之性騷擾定義，核有嚴重違失。

被彈劾人身為機關高階主管及駐外人員，代表國家，本應嚴守行政倫理，謹慎端正言行舉止，避免男女同仁共處、碰觸對方身體部位，以莊重公務形象，具體實踐並捍衛性別平等精神。其竟未能嚴守分際，對乙女部分所為行止失檢失據，造成女性同仁身心俱皆受創，損及人格尊嚴，戕害政府機關形象，違失情節重大，實不容姑息。

彈劾案文說明，被彈劾人所為，已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條公務員應依法令執行職務及謹慎勤勉，且不得利用職務上之機會，加損害於人等規定，事證明確，確有予以懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。