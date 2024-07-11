未正視大巨蛋多元需求遭糾正　內政部：重新檢討精進

▲2023亞錦賽台北大巨蛋開幕戰，開場表演嘉賓謝金燕。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院11日表示，內政部亦未能正視大巨蛋有多元化複合使用之需求，與時俱進適切修改相關法令，為此糾正內政部。對此，國土署長吳欣修說，建築型態、防火避難設計都是分項，但採較嚴格方式處理，是否有能再精進部分將重新檢討。

監察院表示，有關大巨蛋體育館能否作為演唱會使用的爭議，由於大巨蛋體育館是經行政院核定為國家重大經濟建設之一，採BOT方式辦理，中央及地方主管機關均負有法定監督義務。

監察院說，演唱會的使用並非遠雄公司現在所提出，其實從民國95年簽約起，台北市政府即知除體育館使用外，另要做藝文表演、集會及展覽等使用，並有該簽訂合約書可稽，但是台北市政府未能本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷。

內政部方面，監察院指出，業管的建築技術規則內的建築物使用類組，對於演唱會使用形式，欠缺明確規範，台北市政府106年起曾多次函請內政部釋示，內政部均未明確加以解釋，不足以解決大巨蛋適法性需求，內政部顯然忽略大巨蛋是行政院核定國家重大經濟建設，未能正視大巨蛋複合使用之需求，與時俱進適切修改相關法令，均有怠失。

對此，國土署長吳欣修11日出席部務會報後記者會說，有關大巨蛋糾正本部部分，重點是源自於最早的都市計畫所核准的內容，因為核准內容相當多元，所以對於後面建築物的適用型態跟防火避難空間的規劃設計，監察院認為應該更多元設計。

吳欣修表示，因為建築型態跟防火避難的設計來講，基本上都是分項，但採更嚴格方式處理，所以這點並不會有這樣的困擾存在。監察院是基於內政部考量，以後這種多元複合的時候，會不會有需要修正，在建築物型態還有防火避難空間的設計，是不是還可以有精進的部分，這部分內政部會重新再來檢討。