畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個時代的背景環境不一樣，造就各年代的人有不同的特質。就有網友認為，「八年級」根本爽炸，男生當兵只要4個月，還遇到科技業爆發、股票賺翻、新青安，「8年級是不是神選世代呀？」貼文掀起眾人熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「八年級是神選世代嗎？」會這麼說，則是因為大多八年級生當兵只要4個月，畢業時遇上缺工潮，又逢科技業爆發，很多人畢業就年薪保底100萬、上看200萬。另外還有股市、房市，「股票到8527讓你撿，再到2W4」、「接下來還有青安買房，買了又房市大噴發」，根本是神選世代。

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看到貼文後，超多人也羨慕點頭，「感覺他們運氣超好的」、「不用當兵就是爽」、「對，科技從電腦到手機，進步最快」、「八年級的工程師幾乎都有房，車子不是特斯拉就是歪L，七年級追都追不上」、「八年級真的神選世代，雖然沒有經歷那些股票分紅大爆發，但從小生活優渥、當4個月兵，加薪、股市大多頭滿滿少年股神。」

其中有不少網友認為「六年級生」比較爽，「經濟起飛房子噴飛，現在爽退休」、「以前房子超好買還跟你貸款40年，平均10年就還光貸款」、「老一輩4、50就喊著要退休了，現在要到65，當然是老一輩最爽。房子隨便買隨便漲，股票也是買什麼漲什麼」、「六年級才是，可以抄底金融風暴，台GG不到40。」

還有人狂搖頭，留言直怨，「80、81、82不是，謝謝」、「沒有文化幣的不是神選」、「只有七年級過得跟大便一樣，5、6、8都過蠻爽的」、「末代一年兵在此，80-82起薪其實不優，是最近才有第一年破百的」、「80～82根本狗屎衰好嗎= =」、「83、84也沒比較好，沒背景學歷進科技業多半屎，青安賠了你來出」、「幫8年級頭噓你。」