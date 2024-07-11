路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

▲德國的電信業者據稱已同意逐步淘汰華為等中國公司在德國5G無線網路中的技術與零件。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

2名知情人士10日告訴路透社，德國政府與電信業者已在原則上達成協議，計劃在未來5年內逐步淘汰華為、中興通訊等中國科技公司在德國5G無線網路中的技術設備和零件，以避免潛在安全風險。

路透社引述《南德意志報》、北德廣播公司（NDR）和西德廣播公司（WDR）的聯合報導指出，這項出於安全考慮的初步協議，為網路運營商德國電信（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone），以及西班牙電信德國子公司（Telefonica Deutschland）提供了更多時間來更換關鍵零件。

消息人士透露，初步協議規定，營運商將在2026年前從5G資料中心的核心網路中，移除華為、中興通訊等陸企所生產、製造的設備，而第二階段則是在2029年前，淘汰中國製造商所生產的天線、傳輸線和發射塔等零件。

德國內政部對此表示，政府正在根據國家安全戰略和中國戰略採取行動，並與電信業者進行談判，以減少潛在的安全風險和依賴。儘管目前還未簽署最終協議，但這項初步安排標誌著德國在5G網路安全措施上的重要進展。

報導稱，德國被認為是執行歐盟5G網路安全措施方面較為落後的國家，而德國電信業者此前也一直在拒絕以昂貴的設備取代華為的設備。華為方面則堅稱，德國將網路安全「政治化」是錯誤的做法。截至目前為止，中國駐德國大使館尚未回應路透社的置評請求。