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社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃嫩妹同事！夜遊陽明山「脫掉內衣」　行車紀錄器錄下嬌喘

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲王男認識女同事簡女，竟與對方發展出婚外情關係。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名已婚的王姓男子在某公司上班，認識了簡姓女同事以後，2人竟發展出婚外情關係，不但相約到陽明山出遊，更是在車內發生性行為，王男完事後還要求簡女別穿內衣，氣得正宮小美（化名）一狀告上法院。士林地院審理後，判王男、簡女須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男與小美2017年9月間結婚，婚後生活幸福美滿，並育有一名未成年兒子，怎料王男認識了年輕貌美的女同事簡女以後，婚姻就此變調。

王男追求簡女，並且謊稱自己已離婚、還出示身分證自證，最後成功與簡女發展成情侶關係，2人不但相約出遊，2021年某天的深夜開車上陽明山，在車內發生性關係，並且互相說了許多鹹溼的話語。

小美抓到丈夫出軌，頓時大感崩潰，將2人雙雙告上法院。王男則對此辯稱，小美跟他結婚後，婆媳關係並不融洽，且因為生性多疑，時常懷疑他出軌，雙方關係變得愈來愈差，2024年1月也已離婚。

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男、簡女都辯稱，在陽明山上只有嘻笑打鬧，而沒有發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pexels）

王男供稱，雖然他有出示身分證，告訴簡女已經離婚，並且前往陽明山上夜遊，但在車內只有嬉戲胡鬧，而非發生性行為。

簡女則是供稱，當時是誤認王男離婚，所以才會選擇交往，在交往期間不曉得王男尚未離婚，且夜遊陽明山時，並沒有發生性行為，只有在車內玩鬧。

不過，王男的行車紀錄器當中，明顯錄下了2人的鹹濕對話、聲音，包含互相按摩、稱讚「You are very wet」，以及親吻聲、呻吟喘息聲，還有碰撞的聲音等等。等到前面的聲音逐漸平息，王男還要求簡女不必穿胸罩，並且再度發出詢問，確認簡女還沒將衣服穿上，成了關鍵鐵證。

士林地院法官審理後，不採信王男、簡女的說法，最後判2人須連帶賠償50萬元給小美，全案仍可上訴。

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