３步驟升級蘋果iOS 18！首波公測粉絲搶玩　主畫面大解放、AI還得再等

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在今年WWDC公佈 iOS 18、iPadOS 18等相關更新後，終於在 16日宣布將進行第一波的Beta公測，用戶將可以透過軟體更新進行下載，但目前眾所期盼的「Apple Intelligence」並未開放測試，想要實際使用還必須再等等。本次主要可以體驗「主畫面自定義調整」內容。

▼在WWDC上公佈的iOS 18等相關更新都在16日開放第一波公測。



在歷經三個開發者版本測試後，蘋果在 16日公佈 iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11及 tvOS 18第一波Beta測試版，只要透過簡單3步驟，就可以搶先體驗iOS 18相關功能。

1.用戶必須先註冊「Apple Beta版軟體計劃」

2.但建議用戶在升級前先透過iCloud備份，以免發生未知錯誤，才能在第一時間更新回現行的iOS 17版本。

3.在手機上「設定 ＞ 一般 ＞ 軟體更新」進行下載，就可以將版本升級至iOS 18。

對此，iOS 18最強大的「Apple Intelligence」在這一波Beta測試版本中並未開放，這次主要可以體驗主畫面大更新，將可以不受限制自由擺放應用程式圖示等等，同時還可以進行色調調整、新功能深色模式。

而控制中心也全面升級，可以直接從控制中心選擇想要的內容、自訂大小等等，手電筒、相機圖示也可以進行交換，完全依照使用者的習慣自定義。此外，蘋果現在起開始支援RCS，這基本上意味著在發送圖片、檔案時不會遇到問題。

▼本次iOS 18主要將可以體驗主畫面自定義的調整。

