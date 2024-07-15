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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／國軍儀隊訓練展示首次移到民主大道！　民眾聚集搶拍

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

國軍儀隊表演14日下午5時3分正式撤出中正紀念堂大廳，訓練展示則移至「民主大道」前方，並仍持續執行中正紀念堂升降旗勤務。15日為調整規劃首日，一早仍有不少民眾佇足觀看。

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

國軍儀隊巡查及訓練展示勤務依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自民國69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今已44年。

而今，文化部宣示以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此，要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊，回歸「巡查訓練」及「維護場域安全」任務目的，撤除原先於銅像大廳的站哨任務。

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後，蔣中正銅像大廳已移除禮兵臺。（圖／記者李毓康攝）

國防部表示，有關國軍儀隊進駐中正紀念堂衛哨勤務執勤方式，經與文化部研討，自113年7月15日9點起，調整為每整點時，分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示；另三軍儀隊持續執行早上6點與下午6點10分升降旗勤務，以維莊嚴。

至於沒有國軍儀隊表演的銅像大廳，文化部指出，為落實促進轉型正義委員會賦予文化部「中正紀念堂轉型正義」任務，將持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」常設展、人權主題講座、優化導覽解說、「想像中正紀念堂的100種方式」建築競圖成果展等推動轉型正義的社會溝通工作。

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

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